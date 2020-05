Újra tart élő vetítéseket a Lumiére mozi

Múlt héten már beszámoltunk róla, hogy a mozirajongók egyelőre nem ülhetnek be vetítésekre, mert a moziüzemeltetők, köztük a nagy hálózatok – mint a Cinemax és a Cinema City – még várnak a mozik újbóli megnyitásával. A pozsonyi Lumiére mozi azonban már a hét végén megnyitotta kapuit, megkezdte az elő vetítést a szükséges biztonsági előírások betartásával. Május 26-tól már mind a négy terméből lehet választani egy filmet.

Idén Az európai filmek minifesztiváljának mozgóképeit a járványhelyzet miatt a Lumiére streaming-szolgáltatásban kezdte vetíteni és vetíti, ezen a héten azonban már az élő programba is bekerülnek belőle alkotások – a fesztiválszekcióban kínált filmek ingyenesek. Ezek mellett olyan opusokat válogattak be az e heti kínálatba, amelyeket még a járvány előtt bemutattak, de igazából nem futhattak le.

Egyik ilyen a Behálózva (V sieti) című cseh–szlovák koprodukciós dokumentumfilm. Vít Klusák és Barbora Chalupová a tabuizált, de egyre több áldozatot követelő online gyerekmolesztálásról készített filmet, hogy testközelből mutassák be, miként szolgáltatják ki magukat a gyerekek vadidegeneknek anélkül, hogy ezt tudatosítanák. Három felnőtt színésznő „alakult” át a film kedvéért 12 éves kislánnyá, hogy „gyerekszobájukban” álprofiljaik segítségével tíz napig beszélgessenek az interneten. Az alapszabályok egyszerűek voltak: ők nem kezdeményeznek beszélgetést és nem is provokálnak, csupán szégyenlősen reagálnak a megkeresésekre. Az eredmény a Behálózva készítőit is meglepte. A filmet március 5-én mutatták be, és a mozik bezárásáig mindössze öt napig vetítették, ez alatt 7500-an nézték meg a szlovákiai mozikban.

A Lumiére munkatársai azt ajánlják az érdeklődőknek, hogy a programba besorolt filmekre a jegyeket, ha lehet, online vásárolják meg, ily módon követhetik, melyik vetítésre, hány hely foglalható még el. A mozicsarnokban ugyanis egyelőre szintén meghatározott fő tartózkodhat csupán. Ebben az évben a március eleji bezárásig már 35 ezer nézője volt a Szlovák Filmintézet Lumiére mozijának.

Támogassa az ujszo.com-ot Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek. Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk. Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük. Támogatom