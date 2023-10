Mozart, Vivaldi és az ABBA egy színpadon

A svéd ABBA a huszadik század egyik legsikeresebb európai zenekara. Ahhoz képest, hogy a formáció aktív évei egy évtizedet sem ölelnek fel, a popkultúrára gyakorolt hatásuk máig érezhető. Ráadásul 2021-ben a bőven hetven felett járó tagok új albumot adtak ki, tavaly pedig egy soha nem látott digitális show-t is prezentáltak, amelynek köszönhetően az ABBA-láz még hosszú évekig kitarthat.

Számos tribute-zenekar felbukkant már tájainkon, legtöbbször hasonmásverseny benyomását keltve, és tódul rájuk a közönség. A bombabiztos slágerek mellett ennek másik oka, hogy a rajongóknak nem volt lehetőségük élőben látni az eredeti négyest. És most nem az jön, hogy a vasfüggöny megfosztott minket a világsztároktól, mert nemcsak a kelet-európai közönségnek lehet hiányérzete. Az ABBA ugyanis kilenc év alatt 100-nál is kevesebb koncertet adott – a mai sztárzenekarok egy-két év alatt simán abszolválnak ennyi fellépést, sőt többet is.

Az ABBA Symphonic Show ötletgazdái nem az utóbbi két évABBA-hájpját szerették volna kihasználni, ez a műsor ugyanis már tíz éve kész, a Covid miatti megtorpanást leszámítva rendszeresen felbukkant hazai és csehországi helyszíneken, de azért nem vitték túlzásba a dolgot. Négy énekes, egy zenekar (a Trencsén környéki tagokból álló Happyband Orchestra), valamint egy szimfonikus zenekar, amely mindig az adott városból, vagy régióból származik. Vladimír Ďatelinka, a műsor producere és karmestere szerint a komolyzenészek örömmel vesznek részt a produkcióban, mert számukra is különlegesek ezek a koncertek.

„A lelkesedés egyik oka maga a szituáció, hogy ezúttal nem klasszikus zenét játszanak, másik pedig a különleges hangszerelés. Minden ABBA-dal kísérete egy-egy nagy zeneszerző stílusát idézi. A Mamma Mia például Mozart Varázsfuvolájának elemeivel vegyül, a Lay All Your Love úgy hangzik, mint egy Vivaldi-mű. Ha az ember lehunyja a szemét, kiiktatja az éneket és a dobokat, azon kapja magát, hogy szimfonikus zenét hallgat. Eddig mindenütt tárt karokkal fogadtak minket a komolyzenészek, akik között feltűnően sok az ABBA-rajongó. És mivel profi szimfonikus zenekarokról van szó, két nap alatt begyakorolják a műsort, a harmadik általában már a főpróba napja.”

A producertől megtudtuk, hogy a „szerényebb” felállás is 50 főt jelent. Az énekesek castingján nem az számított, hogy az illető hangja minél jobban hasonlítson az ABBA-tagokéra. „Nem klónokat kerestünk, hanem normális, jó hangú előadókat, akikkel együtt tudunk dolgozni. Persze 2010 óta némiképp változott a felállás, de számunkra mindig az volt a legfontosabb, hogy egy húron pendüljünk. Tizenketten vagyunk a Happybandben, sok időt töltünk együtt, ezért emberileg is jó viszonyt kell ápolnunk egymással.”

A pozsonyi show helyszíne a Szlovák Rádió nagy koncertterme, így nem meglepő, hogy a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarának tagjaival valósul meg. (Ők sokak szerint jobbak, mint a nemzeti színház zenekara, amit mi nem véleményezünk, csupán annyit jegyzünk meg, hogy a zeneakadémiát végzett fiatalok többsége először hozzájuk megy castingra.) A kétórás koncert során összesen 17 sláger és egy ABBA-egyveleg hangzik el, a számok között érdekes információkat tudhat meg a közönség a svéd négyesről. Ezeket szintén Vladimír Ďatelinka prezentálja, aki szerint a nézők főleg az ABBA-tagok magánéletére és a dalok születésének körülményeire kíváncsiak.

A célközönséget nehéz meghatározni, a producer-karmester az évek során látott már együtt bulizni nagyszülőket és unokákat, tinédzsereket és háziasszonyokat, öltönyös menedzsereket és utcaseprőket. Szerinte a szociális és korosztályos kategorizáció mellett van még egy: a műfaj szerinti. „Az ABBA-rajongók többsége nem jár komolyzenei koncertekre, sokan most látnak először élőben szimfonikus zenekart. Eddig azt hitték, nem értik ezt a műfajt, mert túl elvont. De ezek után már elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben jegyet vegyenek egy komolyzenei hangversenyre. Azok viszont, akik a szimfonikus hangzást kedvelik, és a koncert elején még összevont szemöldökkel figyelnek, az Arrival című instrumentális szám alatt megadják magukat. A karmesteri pult mögött is érzem, hogy megtört a jég”.

Végezetül jöjjön egy feladvány, az első három helyezett a szervezőknek köszönhetően két-két jegyet kap a november 19-i pozsonyi koncertre. Tippeljék meg, mely ABBA-slágerek hangzanak el a koncerten. A 17-ből hármat már elárultunk cikkünkben. Hétfő déli 12 óráig várjuk a válaszokat a következő e-mail-címre: katarina.juhaszova@ujszo.com. Holtverseny esetén a küldés időpontja számít. Ha megnézik a lenti videót, még okosabbak lesznek...