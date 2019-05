Közeleg a Pohoda

Idén már a Pohoda fesztivál is készpénzmentes lesz, azaz csipkártyára kell feltöltenünk a pénzünket, és azt érinteni a terminálhoz fizetéskor. Gyorsabb így a kiszolgálás, rövidebbek a sorok, szóval örülünk, hogy a jó példa ragadós. De más újdonságok is várhatók.

Trencsén | Idén már a Pohoda fesztivál is készpénzmentes lesz, azaz csipkártyára kell feltöltenünk a pénzünket, és azt érinteni a terminálhoz fizetéskor. Gyorsabb így a kiszolgálás, rövidebbek a sorok, szóval örülünk, hogy a jó példa ragadós. De más újdonságok is várhatók.

Trencsénben is felállítják például a Szigetről ismert Magic Mirror sátrat, amelyről a szervezők az újításokat beharangozó sajtótájékoztatón igen diszkréten és szűkszavúan szóltak. Szinte belevörösödtek a megfogalmazásba, hogy „felnőtt programok” lesznek ott, szigorúan 18 éven felülieknek. (Ha nem tudnánk, miről van szó, még pornóra gondolnánk). Szóval ez a meleg kultúrának és az ehhez kapcsolódó szabadságjogoknak szen-telt helyszín. Az LMBTQ-közösség életébe nyerhetnek bepillantást az érdeklődők, illetve transzvesztita show és varietéműsor várja őket. (Magic Mirrornak azt a céget hívják, amely az orfeumszerű, üvegberakásos falú, csillogó-villogó sátor tulajdonosa.)

A fesztivált idén július 11–13. között rendezik a megszokott „prérin”, azaz a trencséni repülőtéren. Sűrűbbek lesznek az ingajáratok a vasútállomásról a helyszínre, reggelente piac működik majd, ahol a fesztiválozók egyenest a kistermelőktől szerezhetik be a reggelit, és megemlékeznek a tíz évvel ezelőtti tragédiáról is, amikor a viharban a legnagyobb sátor rázuhant a közönségre. Erre az alkalomra három fiatal hazai zeneszerző komponált darabot, köztük az a Miro Tóth, akinek legutóbbi, Ján Kuciak és Martina Kušnírová emlékére írott művét a legendás Kronos Quartet is játssza.

A fő fellépőket már megismertettük korábban, de ismétlés a tudás anyja: Liam Gallagher, The 1975, Lykke Li, Skepta, Mac DeMarco, Mura Masa, Jeff Mills, Michael Kiwanuka, The Roots, Charlotte Gainsbourg, Death Grips. Az újonnan bejelentett nevek közül talán a szentpétervári Little Big a legizgalmasabb formáció. Már nem csak odahaza tarolnak, lassan kinövik Oroszországot, a Skibidi című daluk jópofa klipje már a 250 milliós YouTube-nézettséghez közelít. Ha ez így megy tovább, olyan világkarriert csinálhatnak, mint a dél-afrikai Die Antwoord. A zenéjük és az attitűdjük is hasonlít egy kicsit: zúzós, kemény rave-ütemekre ráhúzott minimál-elektro búra, fülberagadó dallammal megtámogatva. Kevés energikusabb, pimaszabb és őrültebb zenekart tudnánk felsorolni az orosz piacról.



Más. A roma temperamentum és a cizellált szimfonikus zene (korántsem) véletlen találkozása a deszkákon – ez a cseh Ida Kellarová projektje a Čhavorenge énekkarral és a Cseh Filharmonikusokkal. A pénteki koncert meglepetése az a Chalani z chatrče nevű formáció, amely egyenesen a szepsi roma telepről érkezik Trencsénbe. A srácok annyira megtetszettek a helyi magyar alapiskola igazgatónőjének, Papp Andreának, hogy Savorenge néven ő is összehozott egy énekkart, amelynek már volt közös is koncertje a helyi művészeti iskola komolyzenét tanuló diákjaival. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanazt csinálják kicsiben, mint példaképeik, akikkel most egy színpadra állhatnak a Pohodán.

Jelenleg 25 országból mintegy 80 előadó és zenekar fellépése biztos, néhány még szervezés alatt áll. Idén is rengeteg kísérőprogram lesz, különböző beszélgetések, irodalmi estek, filmvetítések, kiállítások, képzőművészeti, tánc- és egyéb workshopok, performansz, vizuális attrakciók.

Hazánk legnagyobb nyári fesztiválját a maga 30 ezres befogadóképességével európai viszonylatban a közepes nagyságú rendezvények között tartják számon, ebben a kategóriában már többször nyert szakmai díjat. Tavalyelőtt például a kontinens leginkább környezetbarát fesztiváljának kiáltották ki a hollandiai Groeningenben, ahol az európai fesztiváldíjakat osztják. Külföldről is egyre többen érkeztek az utóbbi években, idén pedig még inkább meglódult az érdeklődés. Ez a szervezők szerint talán annak is köszönhető, hogy az Independent nemrég besorolta a Pohodát a 12 európai fesztivál közé, amelyeket érdemes meglátogatni – így egy társaságba kerültek a barcelonai Primaverával és a madridi Mad Coollal.