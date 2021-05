„Kéne egy kis Gyurcsány, takarodj!”

A szakmai berkekben csak „Gyurcsány-film”-ként emlegetett magyar politikai krimi előzetese végre megérkezett, és nem is akárhogy: motoros futár vitte a trailert tartalmazó pendrive-ot a kormányközeli szerkesztőségekbe. Persze két kattintással elküldhették volna, de a kézbesítés módja ezúttal jelképes: az őszödi beszéd is így került nyilvánosságra annak idején.

A szakmai berkekben csak „Gyurcsány-film”-ként emlegetett magyar politikai krimi előzetese végre megérkezett, és nem is akárhogy: motoros futár vitte a trailert tartalmazó pendrive-ot a kormányközeli szerkesztőségekbe. Persze két kattintással elküldhették volna, de a kézbesítés módja ezúttal jelképes: az őszödi beszéd is így került nyilvánosságra annak idején.

Az alábbiakban csupán a magyarországi kollégák által nehezen összegereblyézett információkat summázzuk. Nincs még véleményünk, hiszen csak a trailert láttuk, amiből kevés derül ki a film tartalmát illetően, de a komoly költségvetés azért látszik rajta.

A hazugság ára munkacímmel indult projekt költségvetése 800 millió forint, ami magyar viszonylatban tekintélyes összegnek számít. A producer a megbízható és elkötelezett Kálomista Gábor, aki egy interjúban cáfolja, hogy propagandafilm készülne, egy másikban pedig elmondja, hogy a film emlékeztetni szeretné az embereket arra, hogy Gyurcsány Ferenc követte el a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb bűncselekményeit.

Januárban kezdték csiripelni a verebek, hogy Kálomista cége, a Megafilm politikai krimit forgat az őszödi beszéd kiszivárogtatásáról és a 2006. őszi zavargásokról. A feledékenyebbek kedvéért: Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a kormány balatonőszödi üdülőjében tartott májusi zárt körű frakcióülésen a következőket mondta: „Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon! Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.” Azóta sem tudni, ki tette nyilvánosan elérhetővé szeptemberben a beszédet, amely utcai zavargásokat váltott ki.

A hazugság ára szép cím, de lássuk be, nem eléggé ütős. A film említett előzetese már a sokkal hatásosabb Elk*rtuk címmel érkezett. Sokáig az is titok volt, ki rendezi és kik játszanak benne. A forgatás kezdetére a volt tévészékház Szabadság téri épülete előtt felbukkant díszletelemekből (vízágyú, kiégett autók) és mozgásból (kommandósok, tüntetők) lehetett következtetni. Egy statiszta áprilisban elmesélte élményeit a telex.hu portálnak: először a Ria-ria-Hungária skandálását kérték tőlük, majd közölték, hogy „kéne egy kis Gyurcsány, takarodj!” is. A statiszták zöme főleg a pénz miatt volt ott, nem túlzottan érdekelte őket, mit forgatnak – de egyébként sem tudhattak volna meg túl sokat. Még azt sem, ki rendezi a filmet, amelyben szerepelnek. Csak annyi derült ki, hogy egy angol rendezőt kértek fel, és nemzetközi stáb dolgozik a filmen.

A közösségi oldalak korszakában semmi nem maradhat titokban, így az is kitudódott, hogy nehezen találtak színészeket, mivel több megkeresett színész nem akarta a nevét és arcát adni ehhez a politikailag érzékenynek tűnő projekthez. Februárban már a Facebookon kerestek meg színészeket ismeretlen casting-direktorok egy ígéretes főszerep lehetőségével – ők is nyilatkoztak a sajtónak, többek közt azt, hogy nem kaptak kielégítő tájékoztatást a film tartalmát illetően. Akadt olyan színésznő, aki csak a szereplőválogatás helyszínén, a Megafilm székhelyén szembesült azzal, hogy a titokzatos „Gyurcsány-filmbe” akarják beszervezni.

Május közepén végre kiderült, hogy Mózes András és Bánovits Vivianne a film főszereplői. Mindketten harmincévesek, Bánovits eddig olyan filmekben játszott kisebb-nagyobb szerepeket, mint az 1945, a Pappa Pia, az X, a rendszerből törölve, illetve a Pillangó, és feltűnt több televíziós sorozatban is (Haction, Munkaügyek, Drága örökösök, Egynyári kaland). 2017-ig a Kálomista Gábor által igazgatott budapesti Thália Színház tagja volt. Mózes András most is társulati tag a Tháliában, és szintén játszott a Pappa Pia című vígjátékban.

Azt a bizonyos angol rendezőt Keith Englishnek hívják, aki a filmes adatbázis alapján egy nagyjátékfilmet jegyez eddig rendezőként. A producer azt is megerősítette, hogy Trill Zsolt, Zayzon Zsolt és Szikszai Rémusz is játszik a filmben, valamint, hogy Bendi Balázs írta a forgatókönyvet. Szikszai már szabadkozott is a sajtóban: ő csak pár percig látható, és az általa játszott karakternek nincs is neve, szóval ez inkább amolyan kiemelt statisztaszerep volt.

A szerdán közzétett előzetes végén az áll, hogy „Hamarosan a mozikban”, vagyis nem tudni, mikorra időzítették a premiert, de filmes berkekben egy ideje az a feltételezés kering, hogy a filmet a 2022-es országgyűlési választás előtt tervezik bemutatni Magyarországon.

A cselekményt illetően a következőt közölte a gyártó cég: „Amikor egy ambiciózus, de elnyomott közvélemény-kutató szakember rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az igazság részleteire, hogy azzal jobb pozíciót zsarolhasson ki magának. Összeáll újságíró szerelmével, és nyomozni kezd, de mivel hamar konfrontálódik a főnökével, egy nagy hatalmú kör célpontjává válnak.”

Nos, ebből még azt sem lehet pontosan tudni, melyikük a férfi, illetve a nő. Gyurcsány Ferenc mindenesetre már üzent a stábnak: azt szeretné, ha őt Hugh Grant játszaná. A volt kormányfő arra a híres táncos videójára utalt, amelyet 2006-ban készített az Igazából szerelem című film egyik jelenetét utánozva, amelyben Hugh Grant alakította a brit miniszterelnököt.