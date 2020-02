Grendel Olvasóterem nyílt Pozsonyban

A megnyitón neves irodalmárok, szerkesztők is jelent voltak, köztük Szigeti László, a Kalligram egykori igazgatója, Tóth László költő, Rudolf Chmel irodalomtörtész. Nem tudott eljönni Karol Wlachovsky, aki szinte alkotótársa volt Grendel Lajosnak. Minden könyvét ő fordította szlovákra, neki (is) köszönhető, hogy a Kossuth-díjas írót a szlovák irodalomtörténészek és olvasók is a magukénak vallják.

A család jóvoltából az író hagyatékának nagy része az emlékszobába került. Itt láthatók Grendel Lajos életének fontos részei, kellékei, tárgyai, íróasztala és írógépe, de ide került szemüvege, borospohara, mobiltelefonja, sok-sok fotó, könyv, valamint kitüntetései. A többnyelvű társadalomtudományi könyvtár minőségi kínálatával megszólíthatja a főváros értelmiségi rétegét és diákságát.

A múzeum a hagyaték gondozását is vállalta: az író kéziratait, leveleit, naplóit – szellemi hagyatékát Beke Zsolt irodalomtörténész és Sánta Szilárd irodalomtörténész, lapunk főszerkesztő-helyettese dolgozza fel. A kutatókat, látogatókat olvasásra kialakított kellemes tér várja. A kiállítás látványtervét Szabó Réka dolgozta ki.

Az olvasóterem létrehozását a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatta. Rigó Konrád kulturális államtitkár a megnyitón kiemelte, hogy mind ez ideig nem működött intézményes keretek közt a szlovákiai magyar irodalmi hagyatékok feldolgozása. A Petőfi Irodalmi Múzeum foglalkozott a határon túli szerzőkkel is.

„Ezen az úton az első lépéseket a Grendel-hagyaték feldolgozása jelenti. Méltán lesz ebben a tekintetben is első Grendel Lajos” – mondta az államtitkár.

Hozzátette, hogy olyan út kezdetén állunk, amely jóval messzebbre vezet annál, amennyire most elláthatunk.