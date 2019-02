Meghalt a Cure és Iggy Pop dobosa, Andy Anderson

Anderson február 17-én írta ki a Facebook-oldalára, hogy rákos, de akkor arra kérte rajongóit, hogy legyenek optimisták. Úgy fogalmazott, hogy ez is csupán egy újabb akadály az életében.

A hírt Tolhurst jelentette be Twitteren, ahol azt írta, Anderson úriember és nagyszerű zenész volt, igazi gonosz humorral megáldva, amit az utolsó pillanatig megőrzött. (HVG)

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.