Elmarad a Pohoda fesztivál

A szervezők ma reggel jelentették be, hogy idén elmarad, illetve jövő június 8 – 10. között kerül megrendezésre a trencséni Pohoda fesztivál, hazánk legnagyobb nyári zenei eseménye.

Michal Kaščák fő szervező a Rádio_ FM délelőtti adásában elmondta, hogy a leszerződtetett külföldi előadók rugalmasan viszonyultak a helyzethez, 50 fellépőből 21-en jelezték, hogy megfelel nekik az új dátum, köztük olyan nagy nevek is, mint a The Libertines, a Metronomy, a Wolf Alice, az Archive, a black midi, vagy a Shame.

Az elővételben megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek a jövő évi rendezvényre, beleértve a kempingfoglalásokat és a parkolójegyeket is. Azok, akiknek nem felel meg a 2021-es dátum, visszaválthatják jegyeiket. Ehhez egy egyszerű formanyomtatványt kell kitölteniük, amelyet a fesztivál honlapján találnak (www.pohodafestival.sk)

Az eredeti időpontban, azaz 2020. július 9 – 11. között egy online fesztivált szerveznek koncertek streamelésével, otthoni bejelentkezésekkel, interjúkkal, és bemutatják a tavalyi fesztiválról készült dokumentumfilmet is. A Pohoda archívumából nyilvánosságra hoznak olyan korábbi koncertfelvételeket is, amelyeket eddig nem láthatott a közönség, és a trencséni repülőtérről is bejelentkeznek egy kisebb, feltehetően képzőművészeti jellegű akcióval.