Deep Purple-koncert lesz decemberben Budapesten

A Deep Purple, amelyet Smoke On The Water című örökzöldjének köszönhetően szinte mindenki ismer, világszerte mintegy 100 millió lemezt adott el. A korszakos jelentőségű anyagok közé tartozik a bemutatkozó Shades of Deep Purple, a Deep Purple, az In Rock, a Fireball vagy a Machine Head című korong. A Deep Purple legutóbbi albuma, az Infinite 2017-ben jelent meg.

A Deep Purple 51 évvel ezelőtt alakult, hosszú története során számos változás volt a tagságában. A későbbi legendás felállásból Jon Lord billentyűs (ő 2012-ben elhunyt) és Ritchie Blackmore gitáros volt alapító tag, aztán csatlakozott hozzájuk Ian Paice dobos és Rod Evans énekes, akit nem sokkal később Ian Gillan váltott, mellette Roger Glover lett a basszusgitáros.

A következő évtizedekben megfordult a Deep Purple-ben például David Coverdale énekes, Tommy Bolin és Joe Satriani gitáros. Jelenleg Gillan, Paice és Glover mellett Steve Morse gitáros és Don Airey billentyűs játszik, ez a formáció koncertezett Budapesten legutóbb 2013-ben a Sportarénában. A csapat frontembere, Ian Gillan 2016-ban szólókoncertet adott ugyanott, szimfonikus zenekari kísérettel adta elő a legnépszerűbb Deep Purple-számokat.