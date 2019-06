Csernobilról is szó lesz a Pohodán

A sztárfellépők nevét most nem soroljuk fel, sok szó esett már róluk, ráadásul a tegnapi sajtótájékoztatón Michal Kaščák fesztiváligazgató kifejezetten arra kérte a majdani közönséget, hogy a plakáton a legkisebb betűkkel szereplő zenekarokra is figyeljenek, mert sok kellemes meglepetésben lehet részük. Ez persze nem lesz egyszerű, hiszen a három nap alatt (július 11–13.) kb. 150 koncert lesz a trencséni repülőtéren felállított kisebb-nagyobb (és legnagyobb) színpadokon, a fellépők pedig 31 országból érkeznek. Ez utóbbi szám úgy jött ki, hogy a képzőművészeket, táncosokat, performereket is belefoglalták, sőt, az írókat is, például a magyarországi Czinki Ferencet, akinek kisregénye, A pozsonyi metró pár hete jelent meg szlovák fordításban.

A szervezők ugyanis mostanában érezhetően abba az irányba haladnak, amerre tizenöt évvel ezelőtt még a Sziget is tartott – az irodalomtól az iparművészeten át a performanszig minél több művészeti ágat igyekeznek megismertetni a gyanútlan, rockzene miatt érkező látogatókkal.

A támogató cégek is alaposan kihasználják, hogy három napig 15 ezer ember tartózkodik viszonylag kis alapterületen. A szokásos felfújható logók kibiggyesztése és termékminták osztogatása mellett saját programokkal is készülnek, egymást túllicitálva. A Szlovák Takarékpénztár (SLSP) például fiatal tudósokat, kutatókat szervezett a helyszínre, hogy előadást tartsanak kutatási területükről. A játékosabb kedvűeket speciális pingponggal, óriáshintával várják, és lesz hőlégballon is, amellyel 200 méteres magasságból lehet megszemlélni a fesztivál helyszínét.

Idén talán az Orange ötlete a legmeglepőbb. A mobilcég ugyanis azt szeretné elérni, hogy a fiatalok ne vegyék elő telefonjaikat a koncerteken, és ne fotózzanak-videózzanak állandó jelleggel, hanem inkább éljék át a pillanatot. Aki leteszi náluk egy időre a telefonját, 5 GB ingyenes internet-hozzáférést kap rá. Persze tudják, hogy az okostelefon ma már létszükséglet, ezért lesz Pohoda-alkalmazás a fesztivál idejére (a teljes műsorral és extra információkkal), és feltöltőállomásokat is sok helyen találni majd.

A fesztivált ásványvízzel ellátó Budiš sem viccel: megrendelte a Pohoda eddigi történetének legmagasabb építményét, egy 32 méter magas óriáskereket, amelyre egy alkoholmentes koktél vásárlását követően lehet felülni.

A Yamaha cégnek köszönhetően rengeteg hangszert ki lehet majd próbálni – dobszerkó mögött például nyilván kevesen ültek még az átlagemberek közül.

Visszajáró vendégnek számít az Európai Bizottság szlovákiai képviselete, amely idén egy orvosetikai témájú színdarabbal kedveskedik a fesztiválozóknak. Lesz EU-kvíz, és a külföldi továbbtanulás lehetőségeiről, a különböző részképzésekről is tájékoztatják az érdeklődőket.

A Csernobil című minisorozat hatalmas sikere a Pohodát is elérte: aki kíváncsi a saját sugárszintjére, egy speciális műszerrel megmérik neki, továbbá atomfizikusok magyarázzák el a fiataloknak, hogyan működik egy atomerőmű, illetve mi okozta a csernobili tragédiát.

Gasztrovonalon a legnagyobb idei újdonság a termelői piac lesz, ahol reggelente Trencsén környéki farmerektől vásárolhatnak a fesztiválozók, támogatva a hazai kisvállalkozókat.

Egy szomorú évfordulóról is megemlékeznek. Tíz éve történt a Pohodán a két halálos áldozatot követelő tragédia – a heves vihar ledöntött egy koncertsátrat, amely alatt több száz ember tartózkodott. Az áldozatok emlékére három fiatal zeneszerző komponált darabot, amelynek bemutatója a fesztiválon lesz.