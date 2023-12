Az év legjobb lemezei

Olivia Rodrigo: Guts

Ez a kaliforniai lány háromszoros Grammy-díjas, és még mindig csak húszéves. Saját maga írja a dalait, debütáló albumával (Sour, 2021) nagyot robbantott, és most visszatért, hogy megszerezze a pop-punk új hercegnője címet, illetve kimász-szon végre a tinisztárskatulyából. A Guts karcosabb, bátrabb, indulatosabb mint az előző album – még káromkodik is rajta –, de a producer azért vigyázott, hogy ne riasszák el a régi rajongókat. Vagyis továbbra is a fülbemászó dallamok dominálnak, és továbbra is zongorás balladák váltakoznak lázadó rockhimnuszokkal. Ám mivel Olivia Rodrigo a Z generáció egyik legnagyobb sztárja, úgy gondolta, kicsit több kísérletezést is megengedhet magának. Ugyanakkor nagyon kompakt és átgondolt album ez.

Olivia hiába számít mainstream előadónak, és hiába hívhatjuk nyugodtan popzenének, amit csinál, a végeredmény egyáltalán nem kelt műanyaghatást.

Van azonban valaki, aki nélkül a Guts nem lenne tízpontos album: Daniel Nigro producer, sőt amolyan háttérbe húzódó ízlés- és hangzásformáló. Ő dolgozott Rodrigo összes korábbi slágerén is (köztük a valódi blockbuster Drivers License-en és a Good 4 U-n is). Ami Lana Del Reynek és Taylor Swiftnek Jack Antonoff, Billie Eilishnak pedig a bátyja, Finneas, az Olivia Rodrigonak egyértelműen Daniel Nigro. A New York-i dalszerző-producer (aki az As Tall as Lions énekese és gitárosa is volt) indie-rockos múltja ad hitelességet a számoknak.