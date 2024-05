A humor lázadó potenciálja tényleg létezik

A Szabadon az első magyarul elérhető könyve. Korábban is publikált, de nem szépirodalmat, csak tanulmányokat, igaz?

Nem teljesen, tizenhat éves koromban Albániában megjelentek novelláim. Szépíró akartam lenni, és akkoriban inkább szépirodalmat írtam. Ez volt az első próbálkozásom.

Milyen volt a fogadtatása?

Nagyon rövid könyvről beszélünk, amelyben nagyon rövid történetek szerepelnek, de nagyon jó volt a fogadtatása. Tizenhat-tizenhét éves voltam akkoriban. Utána felhagytam az írással, mert egyre hevesebben kezdett érdekelni a filozófia, és akkor már inkább filozófiai írásokkal foglalkoztam. A Szabadon a visszatérésem az irodalomhoz, a fiatalabb énemhez. Mivel valóban több kategóriába besorolható a könyvem, gyorsan leszögezem: szépirodalmat akartam írni.

Könyve utószavából kiderül, erre a koronavírus-járvány teremtett lehetőséget, amikor berlini ösztöndíjasként gyermekei elől egy ruhásszekrényben elbújva írta meg a szöveget.

2020 januárjában kezdtem el írni ezt a filozófiai könyvet. Nem sokkal később felütötte a fejét a világjárvány, elrendelték a kijárási tilalmat. Ekkor kezdtem el finomítani rajta. És minél inkább formáltam-igazítottam, annál inkább irodalmi jellegűvé vált. Először személyes, önéletrajzi jellegű filozófiai könyvnek ígérkezett, amely részben a világjárvány körülményeihez kapcsolódott, és ahhoz a tapasztalathoz, ahogy a szabadságról – méghozzá a szabadságról, személyes és történelmi perspektívából – gondolkodtam onnan, erről a nagyon behatárolt helyről.

Konkrétan honnan indult ki a könyv?

Eredetileg olyan könyvet terveztem, amely a szabadság eszméjét a politikai gondolkodás történetének különböző hagyományain keresztül vizsgálja. Tehát a liberalizmusról és a szocializmusról, valamint a szabadság iránti érdeklődés átfedéseiről szólt volna, mert sokan a tudományos életben vagy akár azon kívül is úgy gondolják, hogy a liberalizmus hagyománya a szabadságot, a szocializmus pedig az egyenlőséget tartja fontosnak. Azt akartam megmutatni, hogy mindkettő a szabadság iránti elkötelezettséggel kezdődik, majd gyökeresen eltértek abban, hogy mi számít szabadságnak, hogyan kell gondolkodnunk az egyén és a társadalom kapcsolatairól. Aztán a világjárvány alatt az az ötletem támadt, hogy valójában vannak olyan történelmi pillanatok, amikor a szabadságot mint aggodalomra okot adó tényezőt a saját személyes életünkben is megéljük. Úgy értem, mindannyian így vagyunk vele, de vannak olyan válságos pillanatok, amikor ez különösen tudatossá válik. Mivel a Covid-korszak ilyen volt számomra, elkezdtem gondolkodni azon, hogy mikor éreztem még így a múltban: rögvest az 1990-es év Albániájában találtam magamat, amikor az országunk megindult az átmenet döcögős útján. Végül egy sokkal személyesebb történet kerekedett belőle, amely a szabadság megértését mutatja be különböző rendszerekben – egy olyan gyermek segítségével, aki felnőve kénytelen megtapasztalni, hogy milyen korlátok közé szorított az, amelyet sokáig szabadnak hitt.

Röviden már érintettük: ha úgy tetszik, értelmezés kérdése, hogy milyen műfajú alkotásként olvassuk a könyvét. Ön tehát elsődlegesen filozófiai munkaként gondol rá?

Nem túlságosan izgatnak a műfaji határok. Albániában, ahol szintén megjelent a könyv, hosszasan vitatkoztak arról, hogy melyik műfajba tartozik. És hogy mit gondolnak róla? Vannak, akik regényként, mások történelmi munkaként, megint mások önéletírásként olvassák. Számomra ez egy szabadságról szóló könyv, ami – lássuk csak be – módszertanilag bizonyos értelemben tényleg fontos. De, mondom, mindig is hibrid volt. És azt hiszem, a legtöbb munkám, a mostani írásaim is ilyen „keverékek”.