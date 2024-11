Zelenszkij nem erősítette meg, hogy ATACMS-csapást mértek Oroszország belsejébe

„Fölösleges részletek nélkül: Ukrajnának vannak saját gyártású nagy hatótávolságú drónjai, van nagy hatótávolságú Neptun rakétánk, több is. Van ATACMS rakétánk is. Mindezeket be fogjuk vetni” – jelentette ki az államfő Mette Fredriksen dán miniszterelnökkel tartott közös kijevi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva.

Az ukrán vezérkar kedden megerősítette, hogy előző éjjel ukrán erők csapást mértek az orosz csapatok 1046-os logisztikai arzenáljára a brjanszki régióban található Karacsev városnál. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy hat ATACMS ballisztikus rakétával mértek csapást az ukrán erők az elmúlt éjjel egy létesítményre Brjanszk megyében. Több sajtóorgánum védelmi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők először indítottak mélységi támadást amerikai nagy hatótávolságú ATACMS rakétákkal Oroszország ellen.

Mette Frederiksen a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az ukrán hadiipari komplexum 130 millió eurót kap Dániától. Szerinte az ukrán tapasztalat nagyon fontos, és más európai országoknak is tanulniuk kell belőle. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Dánia Ukrajna egyik legmegbízhatóbb védelmi partnere lett. „A dán modellnek köszönhetően a partnerországokból már több mint egymilliárd dollárt vonzottak az ukrán védelmi iparba” – emelte ki Zelenszkij. Hozzátette, hogy Ukrajnának meg kell nyitnia védelmi iparát a partnerekkel való teljes körű együttműködés előtt.