Tizenhárom utasnál mutatták ki az omikron variánst a Dél-Afrikából Hollandiába érkezett járaton

A RIVM közölte, hogy az utasok tesztelése még folyamatban van, elképzelhető hogy több mintában is kimutatható lesz a vírus Dél-Afrikában felbukkant új variánsa. Az 624 utasból érkezéskor 61 embernek lett pozitív a koronavírustesztje.

Hugo de Jonge, a holland ügyvivő kormány egészségügyi minisztere vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a Dél-Afrikából érkező valamennyi utazónak érkezés után azonnal karanténba kell vonulnia, a regionális egészségügyi hatóságok kapcsolatban maradnak a magas kockázatú területekről visszatérőkkel.

"Nagyon aggódunk, de még nem tudjuk, mennyire kell aggódnunk, mert az csak a következő hetekben fog kiderülni - jelentette ki de Jonge.

A fertőzötteket egy Amszterdam közelében lévő őrzött hotelben szállásolták el, ahol legalább öt napig kell maradniuk. Azoknak az utasoknak, akiknek a tesztje negatív volt, ugyancsak öt napig önkéntes karanténba kell vonulniuk.

A RIVM közölte azt is, hogy mindazoknak, akik november 22-én vagy azt követően érkeztek meg Hollandiába Botswanából, Lesothóból, Malawiból, Mozambikból, Namíbiából, a Dél-afrikai Köztásaságból, Szváziföldről és Zimbabwéból, azonnal fel kell venniük a kapcsolatot a regionális egészségügyi hatóságokkal.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggasztónak minősítette a nagyszámú mutációval rendelkező omikron vírusvariánst, amely a WHO szerint gyorsabb mértékben terjedhet más változatokhoz képest és amelynél az újrafertőződés fokozott kockázata is fenn áll az új típusú koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest.