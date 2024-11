Scholz és Putyin közel két év után telefonált egymással

A telefonbeszélgetés előtt Scholz Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett, és tervezi, hogy Putyinnal folytatott tárgyalása után is konzultál vele – közölte a kancellár szóvivője. Hozzátette, hogy Scholz egyértelművé tette Putyin számára: az észak-koreai csapatok bevetése Ukrajnában súlyos eszkalációt jelent a konfliktusban.

Ez volt Scholz első közvetlen kommunikációja Putyinnal 2022 decembere óta, amikor szintén az orosz csapatok kivonását sürgette – emlékeztetett a The Moscow Times. Azóta Putyin más nyugati vezetőkkel is megszakította a közvetlen kapcsolatot: Joe Biden amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök is utoljára 2022-ben beszélt a Kreml vezetőjével.

Vasárnap Scholz az ARD közszolgálati televízióban megerősítette, hogy szándékában áll hamarosan ismét kapcsolatba lépni Putyinnal a háború befejezése érdekében. „Úgy döntöttem, hogy a megfelelő időben beszélek az orosz elnökkel. De felelős politikusként ezt nem teszem önkényesen” – mondta.

Annalena Baerbock német külügyminiszter októberben kijelentette, hogy Putyin már nem mutat hajlandóságot arra, hogy Scholzcal tárgyaljon az ukrajnai békéről.

(TASR)