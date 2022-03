Orosz típusú katonai felderítő drónok a magyar légtérben

A 6 tonnás gép a magyar honvédelem szerint egy TU-141 típusú drón volt, amit az orosz és ukrán hadsereg is használt korábban. „Egy, a légtérben a radarképernyőn időnként érzékelhető repülő tárgyat észlelt a Magyar Honvédség légtérvédelmi szolgálata 2022. március 10-én az éjszakai órákban Magyarország légterében. A repülő eszköz, mint később beigazolódott, egy TU-141 típusú drón volt, amelyet az utóbbi időben az elavultsága miatt elsősorban kiképzési légicélként alkalmaztak. Ilyen eszközzel az ukrán, de korábban az orosz hadsereg is rendelkezett”– írta védelmi minisztérium. Azt is írta, hogy „a nagy sebességgel közlekedő eszközt” már Ukrajna területén is érzékelték. Magyarország légterébe – Románia légterét érintve – Csengernél lépett be. Egy másik incidens is történt, amelyről a következőket osztotta meg a szaktárca: „Sajnos az éjszakaihoz hasonló esemény pénteken, a déli órákban is történt hazánk légterében, most az északkeleti országrészben. Tekintettel az előzményekre, a készültségi szolgálatban lévő Gripenek ellenőrizték az érintett légteret, azonban semmiféle légijárművet ott nem találtak.” A magyar hatóságok is vizsgálják a Zágrábban lezuhant pilóta nélküli robotrepülő ügyét – közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszter.A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint több NATO tagország, így Magyarország légtere is érintett volt a szovjet korszakban gyártott hadműveleti-harcászati felderítő robotrepülőgép repülésében.

(Ma.hu, hvg)