Orbán Putyinnak: Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, aki mindenkivel tud beszélni

Július elején az EU soros elnökségét átvevő magyar kormány vezetője megkapta uniós vezetőktől, nem tárgyalhat az EU nevében. A miniszterelnöki sajtóiroda szerint Orbán „békemisszió” keretében néven utazott el Moszkvába – írta a Telex.

Putyin azzal folytatta beszédét, hogy remélte, lesz idő megvitatni a kétoldalú kapcsolatokat ebben a nem egyszerű helyzetben, és az ukrán helyzetről is fognak beszélni. „Tudomásom van arról, hogy nemrég, 2-án Kijevben járt, és most eljött ide, hogy megbeszéljük ennek a helyzetnek minden árnyalatát” – mondta a tolmács szerint Putyin. Jelezte, hogy rendelkezésére állt, illetve hogy korábban kifejtette álláspontját.

„Arra számítok, hogy ön megosztja velem az ön álláspontját és az európai álláspontot” – mondta. A kétoldalú kapcsolatokban nagy visszaesés van, több mint 35 százalékkal csökkent az áruforgalom az országok között, „de van min dolgozunk, és megvalósítjuk a projekteket”.

Orbán elmondta, 2009 óta ez a 14. kétoldalú találkozójuk, „de valóban ez most különlegesebb, mint a továbbiak”. Azért is, mert július 1-től Magyarország átvette az uniós soros elnökségét, és amikor utoljára találkoztak, az még a háború előtt volt, 2022 februárjában. „Ez a két körülmény különlegessé teszi a mostani találkozásunkat” – mondta Orbán, majd megköszönte Putyinnak, hogy ilyen nehéz körülmények közt is fogadja őt. Hozzátette: „Lassan elfogynak azok az országok, amelyek mind a két, háborúban álló féllel tudnak beszélni. Lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, aki mindenkivel tud beszélni.”

Ezt a helyzetet szerette volna felhasználni, hogy szót váltson Putyinnal, és megismerje az álláspontját Európának fontos kérdésekről.

