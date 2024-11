Olaf Scholz a német szociáldemokraták kancellárjelöltje

A hivatalban lévő kancellár újraindításáról szóló döntést a január 11-i pártkonferenciának is meg kell erősítenie, ami azonban formalitásnak számít.

„Ahogy az utóbbi alkalommal is (...) most is elől, a legerősebb párt szeretnénk lenni” – jelentette ki Scholz.

A szociáldemokrata politikus hangsúlyozta, hogy pártja választási kampányában Ukrajna további támogatásáért, a munkahelyek megóvásáért, a jó bérekért és a megfizethető energiáért száll síkra. Mint mondta, a nyugdíjak is kiemelt szerepet kapnak majd. „A következő parlamenti választáson fog eldőlni, hogy lesz-e stabil nyugdíj Németországban, vagy sem” – tette hozzá.

Az utóbbi hetekben, a német kormánykoalíció összeomlását követően a párt berkein belül nyilvános vita folyt arról, hogy a jóval népszerűbb Boris Pistorius védelmi miniszter induljon-e. Pistorius egy csütörtök esti videóüzenetben azonban közölte, hogy nem indul kancellárjelöltként az előrehozott választásokon.

Scholz az elképzelések szerint december 16-án fog bizalmi szavazást kezdeményezni a német szövetségi parlament alsóházában (Bundestag). Amennyiben – a jelenlegi várakozásoknak megfelelően – nem kap majd többséget, a kabinet a február 23-i dátumra tesz javaslatot Frank-Walter Steinmeier államfőnek az előrehozott választások kiírására.

Az SPD támogatottsága a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint 14–16 százalék.