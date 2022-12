Nincs többé ársapka, durván drágult a magyar benzin

Innentől kezdve az ársapkás, 480 forintos 95-ös benzin a MOL kútjain 641 forint, a gázolaj literje pedig 699 forint – közölte a kedd éjjelre meghirdetett rendkívüli sajtótájékoztatón Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója. A drágulás erőteljes, hiszena piaci átlagárak a hét közepén még így alakulnak: 95-ös benzin 617 Ft/liter, gázolaj 681 Ft/liter.

A hétfőn életbe lépett orosz kőolajszállítás tilalma alól hiába kapott Magyarország mentesítést, a szankciók mégis zavarokat okoznak az ország üzemanyagellátásában – ezzel kezdte a rendkívüli sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter, hozzátéve, ezért a tavaly november derekán bevezetett 480 forintos benzinárat már nem tudják tovább biztosítani a családoknak. Hernádi Zsolt, a MOLelső embere felidézte, hogy az elmúlt napokban káosz alakult ki. A töltőállomásaik negyedében volt hiány, nemcsak a hatósági áras, hanem a piaci áras üzemanyagban is. „Amióta a MOL van, ilyen nem történt” – mondta, hozzátéve, hogy idén eddig 2,2 milliárd liter üzemanyagot adtak el, ez tavaly 1,5 milliárd volt. Szavai szerint a helyzet kritikussá vált, elmentek a falig, a MOL eddig bírta. Hernádi Zsolt azt is mondta, hogy az import visszaállítása nem történik meg egy vagy két nap alatt, egy-két hónap is lehet. De ezt meg kell tenni, hogy jövő év elejére egy stabil, importtal megtámogatott (a behozatal a hatósági ár miatt hónapokra leállt) üzemanyagkészlet legyen az országban. Szerinte rövid távon már érezhető lesz a benzinárstop eltörlésének hatása, de csak egy-másfél hónapon belül áll helyre a stabilitás.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, a kormányban van-e felelős azért, hogy ilyen kritikussá fajult az ümzemanyagellátás, azt válaszolta: „Nem felelősökről, érdemekről kell beszélni. Orbán hazajött Albániából, és aláírta a rendeletet.” A miniszter a többi hatósági áras termékről úgy nyilatkozott: „Minden ársapkának addig van értelme, amíg nem vezet termékhiányhoz. Ha nem lesz biztosítható tömegesen egy termék, akkor az ársapka értelmét veszti.” (Tx, hvg, MaHa