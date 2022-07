Nem ukrán nácit, hanem magyar skinheadet láthatunk a neten terjengő fotón

Nem ez az első eset, hogy az orosz propagandagyár állítását fél percnyi utánajárással meg lehet cáfolni. Az AZ nevű Twitter-oldalon jelent meg a bejegyzés, ami két, tetőtől-talpig kivarrt férfit ábrázol. Van rajtuk horogkereszt, SS jelkép, egy teljes Hitler portré, a bal oldali férfin még egy nyilaskereszt is. Az utóbbi jelkép alapján nem nehéz kitalálni, hogy a fotón nem ukrán menekültek vannak, mint ahogy azt a bejegyzésben (és a kommentekben) állítják.

Az ominózus poszt:

Pictures sent discreetly to us...



🇺🇦🇭🇷Ukrainian ''refugess'' in Croatia...



Jana water is company from Croatia on the umbrella... pic.twitter.com/qiWhKKoN8I