Máris büntetik a britek az oroszokat

„Ez csak a nyitótűz lesz az Oroszországgal szembeni brit gazdasági szankciók sorában, mert attól tartok, hogy még további irracionális orosz viselkedésre számíthattunk. A szankciók keményen fogják sújtani Oroszországot, és invázió esetén még többet fogunk tenni” – mondta. Azt is közölte, hogy az amerikaiak első szankcióival szemben a brit büntetőintézkedések nem csupán a szakadár köztársaságokat, hanem Oroszországot is sújtják majd. Johnson egyelőre nem részletezte a szankciókat, de azt mondta, hogy az orosz oligarcháknak nem lesz hol bujkálniuk, és az orosz bankokat is büntetni fogják. Nagy-Britannia különösen kemény csapást tudna mérni Oroszországra, mivel London és a brit tengerentúli területek kedvelt célpontjai voltak az orosz tőkének. (444, ú)

