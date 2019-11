Magyarország uniós biztosjelöltje átment a vizsgán

Az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportja arról számolt be a Twitteren, hogy a külügyi szakbizottság délutáni brüsszeli ülésen sikerült megszerezni a szükséges kétharmados többséget a magyar biztosjelölt kinevezésének jóváhagyásához.

Commissioner-designate for EU's Neighbourhood and Enlargement policy #Várhelyi has been given the green light by the @EP_ForeignAff Committee. We are looking forward to the final vote on the new @EU_Commission led by @vonderleyen next week in Strasbourg. #EPHearings2019 #EPlenary pic.twitter.com/JuKbWQe70N