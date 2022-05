Letaglózta a forintot a váratlan extraadó

Rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoz létre a kormány, jelentette be Orbán Viktor a Facebookon. A kormányfő szerint ebből fizeti majd a kormány a rezsicsökkentés és honvédség megerősítésének költségeit. A bankoknak, biztosítóknak, nagy kereskedelmi láncoknak, energiaipari és kereskedő cégeknek, telekommunikációs vállalatoknak és légitársaságoknak az extraprofitjuk nagy részét ebbe a két alapba kell befizetnie. Az intézkedések két évre, 2022-re és 2023-ra szólnak. Orbán a különadókat azzal indokolta, hogy „a háború elhúzódik, a brüsszeli szankciós politika nem javul, és ez együtt drasztikus áremelkedésekhez vezet”. A válságadó befizetéséből ezúttal is kimaradnak az autóipari cégek (Mercedes, Audi, Suzuki), nincsenek benne az építőipari vállalatok sem, így a multimilliárdos Mészáros Lőrinc cégei is megússzák az új közterhet.

Az Orbán-kormány kedd éjféltől bevezette a háborús veszélyhelyzetet, ez az első intézkedés, amelyet annak apropóján meghozott.

