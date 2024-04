Indulhat Magyar Péter pártja a júniusi választáson

Az online ülésen – melybe bekapcsolódott a párt friss alelnökeként Magyar is – vitatkoztak a párt rövidített nevéről és a Magyar-féle mozgalom logójának feltüntetéséről is. Magyar Péter, Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje a TISZA – Tisztelet és Szabadság Párt nyilvántartásba vételét kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól, méghozzá nemcsak az európai parlamenti választásra, amelynek nyilvános képviselőjelölti castingját már a minap elindította, hanem az önkormányzati választásra is – mindkettőre külön kell ugyanis jelölőszervezetként regisztrálni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Magyar a csütörtöki döntés előtt jelezte: szeretné, ha a párt regisztrációjakor elfogadnák, hogy feltüntetnék a szavazólapon majd a mozgalma, a Talpra magyarok! logóját, illetve azt is, ha a párt rövidített neve, a TISZA is fel lenne tüntetve a szavazólapon. Végül egyhangúan nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság – logóstul és rövidített névvel együtt. Magyar Péter pártja nem újonnan alapított párt, hanem egy korábban bejegyzett, parlamenti mandátummal nem rendelkező, sőt még a parlamenten kívül is viszonylag ismeretlennek számító formáció. Magyar Péter ugyanis direkt ilyet keresett. Saját, frissen alapított párt szóba sem jöhetett, ugyanis Magyar csak március 15-én állt a nyilvánosság elé – az első, Andrássy útra meghirdetett tüntetésén – azzal, hogy politikai ambíciói vannak.

(hvg, ú)