Gáza: áttörtek a világ legvédettebb falán

A mozgásérzékelő- és hőkamerákkal ellátott megfigyelő rendszerek mellett a távirányítású fegyverekkel felszerelt állások eddig kitűnően ellátták a feladatukat. Ennél is komolyabb technikát igényel a talaj vizsgálata, ugyanis a közelmúltban a gázai fegyveresek többször is próbálkoztak azzal, hogy alagutat ásnak a kerítés alatt. Ezeknek a nagy részét ugyan Izraelnek ugyan fel sikerült számolnia, azonban a föld alól jövő támadások kivédésére továbbra is nagy hangsúlyt fektet a hadsereg. Szombaton azonban a Hamász fegyveresei könnyedén átjutottak a kerítésen – olyannyira, hogy izraeli rendőrőrsöket támadtak meg, sőt izraeli katonákat raboltak el. Nem kétséges azonban, hogy a hírszerzés mellett leginkább az izraeli kormány tehető felelőssé a fiaskóért. Izraelben ugyanis hatalmas tüntetésekről szóltak az elmúlt hónapok, amelyeken a tiltakozók a Benjamin Netanjahu-féle alkotmányos átalakítás ellen tüntettek. Így ahelyett, hogy a biztonsági előkészületeken fáradoztak volna a politikusok, leginkább a Likud-vezér intézkedései és további tervei uralták a közbeszédet. Vagyis gyakorlatilag mindenről volt szó, kivéve a biztonsági kérdésekről. Ezért aztán a mai nap nem csak a izraeli hírszerzés, hanem az országot vezető politikai elit fekete napjának is tekinthető.

(MaHa, ú)