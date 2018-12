Brexit - Több ellenzéki párt bizalmatlansági indítvány terjesztett elő a brit kormánnyal szemben

London | Bizalmatlansági indítvány nyújtott be Theresa May brit miniszterelnök kormányával szemben a Skót Nemzeti Párt (SNP) és több másik, kisebb ellenzéki párt, mivel szerintük mihamarabb szavazni kellene a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodásról - jelentette be az SNP kedden a Twitteren.