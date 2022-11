Alig fenntartható a magyar benzinárstop

Az ársapkás (480 forint/liter) benzin ára fenntartásának két feltételét a miniszterelnöki hivatal közölte. Ugyanakkor a kis kutak ezen a héten sem kapnak üzemanyagot. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke elmondta, mivel az érintett cégek egy része több kutat is üzemeltet, az ellátási gondokkal küszködő töltőállomások száma a félezret is elérheti. Szerinte nagyrészt vidéken működő, családi tulajdonban álló vállalkozásokról van szó, jelenleg 150 településről tud, ahol akadozik az ellátás.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint már most komoly ellátási gondok vannak, a kormányzatnak döntenie kell, árat szabályoz vagy üzemanyaggal látja el a piacot. Szerinte a korlátozások már nagyobb kárt okoznak, mint amit az árnövekedés okozott a múltban. A helyzet olyan súlyos, hogy már a nagyobb töltőállomások is korlátozzák a hatósági áras üzemanyagot, sőt olyan hely is van, ahol már csak 10 litert lehet 480 forintért tankolni. Például a Shell töltőállomásain korlátozást vezettek be, eszerint 95-ös benzinből egy alkalommal legfeljebb 20 ezer forintért vehetnek az autósok, a gázolaj esetében pedig 50 ezer forint ez a határ. Már olyan MOL-kút is van, ahol sem hatósági áras gázolaj, sem benzin nem volt. Néhány budapesti üzemanyagtöltő állomás is komoly fennakadásokat jelzett. Ezért a sofőrök egy része kénytelen több kutat körbejárni, hogy megteljen az üzemanyagtartály.

(Tx, atv, ú)