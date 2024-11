A Tisza már a teljes lakosság körében is veri a Fideszt

Ha ez nem volna elég, a Tisza a teljes lakosság körében is veri a Fideszt. Ha a biztos szavazókon múlna, akkor az említett két párton kívül csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe 6 százalékkal.



A közvélemény-kutatás szerint a szavazókorú népességben a Tisza 34 százalékon, a Fidesz pedig 32 százalékon áll.

A Medián elemzéséről Hann Endre, a cég vezetője azt írta, olyan előfordult már az elmúlt 14 évben, hogy egy potenciális pártszövetség, közös lista a kutatásokban ideig-óráig megelőzte a Fideszt, de olyan, hogy egyetlen kihívó a kormánypárt fölé kerekedjen, még soha. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert mindeddig a verhetetlenség aurája vette körül Orbán Viktort a 2006. őszi önkormányzati választások óta.

A Fidesz sorozatban 4 országgyűlési és öt önkormányzati választást, az Európai Parlamentről döntő négy voksolást, valamint három országos referendumot nyert meg az elmúlt 18 évben.

Ennek ismeretében nem véletlen, hogy Orbán Viktor az utóbbi időben olyan buta hibákat ejt, mint Gyurcsány Ferenc az MSZP kormányzati agóniája idején.

A hét elején például simán kijelentette:

Aki azt gondolja, hogy a románok elhúznak mellettünk, annak azt javaslom, költözzön oda, aztán ha visszajött, akkor beszéljük meg, hogy mit tapasztalt!

El lehet húzni innen – ezt már más, valóságérzetét vesztett vezető is mondta, Magyar Péter pedig le is csapta a magas labdát. Arról nem is szólva, hogy milyen áldatlan állapotban van a magyar gazdaság (lassan már Romániához képest is), az nagyrészt a 2010 óta a hatalmat birtokló Orbán és a Fidesz felelőssége.

(hvg, 444)