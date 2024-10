A német kancellár kész tárgyalni Putyinnal a békéről

A német kancellár ugyanakkor veszélyesnek minősítette az Alternatíva Németországnak (AfD) és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) nevű ellenzéki pártok „Németország több évtizedes politikai irányvonalával szembehelyezkedő kurzusát”.

Olaf Scholz kijelentette, hogy kész tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az igazságos ukrajnai békéről. Hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is újabb békekonferenciát szorgalmaz, szintén az orosz elnök részvételével. „Ezért is helyes, hogy amikor megkérdezik, fogunk-e tárgyalni az orosz elnökkel is, azt mondjuk: igen, ez így van” – mondta Scholz.

A kancellár hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tárgyalások során világos elveket kell követni, semmilyen döntés nem fog születni „Ukrajna feje fölött” és a legközelebbi partnerekkel folytatott konzultáció nélkül.

Scholz beszédében további fegyverszállításokat ígért Izraelnek a Hamász és a Hezbollah milíciák elleni harcban. „Vannak és mindig lesznek szállítások. Izrael számíthat erre” – mondta Scholz. Németországnak segítenie kell megőrizni Izraelt „abban a helyzetben, hogy meg tudja védeni országát” –- hangsúlyozta. „Izrael számíthat a szolidaritásunkra – most és a jövőben is” – tette hozzá.

A kancellár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség van humanitárius segítségre a gázai lakosság számára, és a közel-keleti háborúban be kell tartani a nemzetközi jog szabályait. Az emberiesség megköveteli, hogy együttérezzünk minden áldozattal – mondta.

Joe Biden amerikai elnök látogatása előtt Olaf Scholz fontosnak tartotta beszédében leszögezni, hogy Németország NATO-szövetségesi és Nyugat iránti elkötelezettsége nem lehet vita tárgya. Élesen bírálta ezzel kapcsolatban az AfD és a BSW politikai álláspontját.

„Én azt mondom, hogy ez nem helyes. Ez veszélyezteti a biztonságunkat. Ragaszkodnunk kell külpolitikánk, nemzetközi orientációnk állandóságához” – mondta Scholz.

Az állandók közé tartozik az Európai Unióba és a NATO-ba való integráció, az Egyesült Államokkal folytatott és a transzatlanti szoros együttműködés. „És ezek lesznek továbbra is Németország nemzetközi orientációjának súlypontjai” – mondta Scholz.

Olaf Scholz a Bundestag előtti beszédében a német gazdaság problémáiról szólva jelezte, hogy még ebben a hónapban csúcstalálkozóra hívja össze a kancellári hivatalba a nagyvállalatok, az ipari szakszervezetek és az ipari szövetségek képviselőit „annak megvitatására, hogy pontosan mire van szükség”. Scholz szerint „egy új, mindenki számára előnyös iparpolitikai menetrendben kell megállapodni”.