A Google blokkolását helyezte kilátásba Oroszország

Szubbotyin elismerte, hogy a jelenleg érvényes orosz jogszabályok a hozzáférés akadályozását egyelőre nem, csak a bírságolást teszik lehetővé. Ezért, mint mondta, törvénymódosításra lesz szükség.

"De ha zsákutcába kerülünk, a törvényhozás szintjén minden lehetőség rendelkezésünkre áll, hogy ezt a kérdést szabályozzuk. Ha az állam azt látja, hogy egy külföldi cég következetesen és szisztematikusan nem tartja be az orosz törvényt, akkor az állam törvénymódosítást kezdeményez és a orosz törvény be nem be nem tartása miatt szigorúbb büntetés is lehetséges, olyan, mint a blokkolás" - mondta a tisztségviselő.

Szubbotyin elmondta: a Google-től az várja el a hatóság, hogy egy szeptemberben elfogadott törvény értelmében szűrje ki a gyermekpornográfiára, az öngyilkosságra, a kábítószerekre, a szerencsejátékra, az alkoholárusításra, a terrorizmusra és szélsőséges tartalmakra utaló linkeket.

"Ez az az információ, amely tiltott nálunk. Ez az, amit akarunk, hogy a Google szűrjön ki" - nyilatkozott.

A Roszkomnadzor második embere kifejezte reményét, hogy nem kell a letiltáshoz folyamodniuk és a Google elkezd együttműködni az orosz hatóságokkal.

A hatóság kedden 500 ezer rubel (mintegy 2 millió 150 ezer forint) büntetést szabott ki a Google-ra, amiért az nem csatlakozott az orosz szövetségi állami információs rendszerhez (FGISZ), amely naprakész információval látná el a blokkolandó oldalakról.

Szubbotyin közölte, hogy a Roszkomnadzor az év végéig újabb ellenőrzést hajt majd végre a Google-nál, és ha a cég továbbra sem kapcsolódik rá az információs rendszerre, akkor maximális, 700 ezer rubeles (mintegy 3 millió forintos) bírsággal fogja sújtani.

Megfigyelők szerint az orosz tilalmi listán politikai okokból tiltott oldalak, így ukrán hírportálok is szerepelnek.

Alekszej Volin orosz távközlési miniszterhelyettes november elején a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva egyébként elismerte, hogy egyre kevésbé lehet hatékonyan korlátozni az internetes tartalmakhoz való hozzáférést. Úgy vélekedett, hogy a hatóságoknak előbb-utóbb le kell mondaniuk az online-tartalmak blokkolásáról, mert a tiltást mind többen képesek megkerülni.

Volin augusztus 29-én azt volt kénytelen elismerni, hogy az orosz hatóságok képtelenek letiltani a Telegram üzenetközvetítőt, mert az elegendő eszközzel rendelkezik a blokkolás megkerülésére. A szolgáltatót azért próbálták meg elérhetetlenné tenni, mert nem volt hajlandó kiadni kódolási kulcsait az orosz szakszolgálatoknak.