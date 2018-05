Zuzana Čaputová indul az elnökválasztáson

Zuzana Čaputová jogász, civil aktivista, jelenleg pedig a Progresszív Szlovákia nevű parlamenten kívüli mozgalom alelnöke, indul a jövő évi elnökválasztáson. Ezt a keddi sajtótájékoztatóján jelentette be Pozsonyban. Szerinte korrekt és tisztességes Szlovákiára van szükség, amelyben megvannak a méltóságteljes élet feltételei.

Szlovákiának egy olyan államfőre van szüksége, amely nyugodt erőt képvisel, és képes összekötni az embereket, illetve aki hisz abban, hogy a változás lehetséges. Nekem van ilyen tapasztalatom, és ezért úgy döntöttem, hogy jelöltetem magam” – jelentette ki Čaputová, akinek a neve a bazini (Pezinok) szemétlerakó leállításával és a mečiari amnesztiák törlésével kapcsolatban vált ismertté. Évekig együttdolgozott a Via Iuris polgári társulással is. „Az eddigi tevékenységem a jogok és az igazságosság témájával volt kapcsolatos, erre helyezném a hangsúlyt. Ezenkívül a szívemhez közeli téma a környezetvédelem és a lakosság különböző elfeledett csoportjai is. Itt főleg az idősekre gondolok” – közölte a jelölt.

A legmagasabb hatalmi pozíciók egyöntetű férfiképviseletét szerinte ellensúlyozni kellene a női elemmel, amely sokkal inkább a megegyezéshez járulna hozzá, mintsem az ellentétek kiélezéséhez. „A nőknek is megvan a helye a közéletben, ezért is vállaltam ezt a próbát. Hogy ez hogyan végződik, azt majd csak a választások döntik el” – állapította meg Čaputová.

Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia alelnöke elmondta, hogy a mozgalom támogatja Čaputová indulását, és mindent megtesz azért, hogy őt államfővé válasszák. „Már ezen a héten elkezdjük az aláírásgyűjtést. Szerintünk Zuzana egy olyan jelölt, akinek az élettörténete, személyisége, erkölcsi és szakmai érdemei pontosan azt nyújtják, amire Szlovákiának ma szüksége van az elnöki hivatalban” – mondta. Čaputová már kapcsolatba lépett a Spolu – polgári demokrácia párttal a támogatása ügyében. De más pártokkal is tárgyalni szeretne – kivételt csak az ĽSNS, a Smer-SD és az SNS képez.



Az elnökválasztás 2019 tavaszán lesz. Andrej Kiska jelenlegi államfő nem indul a választásokon. A törvény szerint bármelyik olyan szlovák állampolgárt meg lehet választani, aki állandó lakhellyel rendelkezik Szlovákiában, és aki a választások napjáig betöltötte a 40. életévét. Jelöltet javasolhatnak a parlamenti képviselők, ha azt közülük legalább 15-en támogatják, ezenkívül a polgárok is, ha a jelölt támogatására legalább 15 000 aláírást sikerül összegyűjteni.