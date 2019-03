Weber: nem lehet több EU- és Brüsszel-ellenes kampány

A jelek szerint konkrét eredmény nélkül ért véget Manfred Weber és Orbán Viktor budapesti megbeszélése. Az EPP csúcsjelöltje továbbra is ragaszkodik korábban ismertetett három feltételéhez. Orbán Viktor egyelőre nem nyilatkozott a megbeszélés részleteiről.

Budapest | A jelek szerint konkrét eredmény nélkül ért véget Manfred Weber és Orbán Viktor budapesti megbeszélése. Az EPP csúcsjelöltje továbbra is ragaszkodik korábban ismertetett három feltételéhez. Orbán Viktor egyelőre nem nyilatkozott a megbeszélés részleteiről.

Manfred Weber a Dohány utcai zsinagógánál tartott sajtótájékoztatón beszélt a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről. Szerinte konstruktív tárgyalás volt, de még nincs minden kérdés tisztázva. Azt mondta, a Néppárton belül képviselt, alapvető értékeket nem lehet vitatni, ezt a Fidesznek is tiszteletben kell tartania. Orbánnal a három feltételéről is beszélt: a CEU működését biztosítani kell, szerinte ez kulcskérdés volt a megbeszélésen. Az EU és Brüsszel ellenes plakátkampányt be kell fejezni, és Orbánnak bocsánatot kell kérnie, ismételte meg Weber a feltételeit. A Néppárt csúcsjelöltje tegnap Orbán mellett tárgyalt a CEU vezetésével és a Mazsihisz elnökével, Heisler Andrással.

Kettős beszéd

Mi sem jellemezhetné jobban a magyar kormány hozzáállását az Európai Néppárt frakcióvezetőjének keddi Budapesti látogatásához, mint az a fotó, amit a 444.hu egyik olvasója készített a vizit reggelén a Liszt Ferenc repülőtérről a belvárosba vezető úton: két óriásplakát látható a képen, az egyiken már átragasztották a Jean-Claude Junckert gyalázó plakátokat, másik, a befelé vezető útról nem látható oldalon azonban még fennmaradt az Európai Bizottság elnökét és Soros Györgyöt ábrázoló óriásplakát.

A kormány tehát nagyon sietett, hogy a plakátok lehetőleg egy éjszaka alatt eltűnjenek, legalább azokon az útvonalakon, ahol Weber járt kedden. Mint ismert, a Néppárt frakcióvezetője azért jött, hogy kérdőre vonja Orbán Viktort: bent akarja-e tartani a pártcsaládban a Fideszt.

Nem békülni jött

Az Euronews szerint azonban nem békülni jött. A portál magyar oldala arról írt EPP-s forrásokra hivatkozva, hogy „Manfred Weber nem békülni jött Budapestre, hanem hogy szemtől szemben elmondja Orbán Viktornak azt, hogy mit fog javasolni az EPP választmányi gyűlésén a Fidesz tagságát illetően. Továbbra is elvárás annak a három pontnak a megvalósítása, amit Weber a múlt héten ismertetett. Azonban Orbánnak nem Webert kell meggyőznie, hanem a többi EPP pártot”. Érdekes volt ebből a szempontból Balog Zoltán volt EMMI-miniszter nyilatkozata az Echo Tévének (Balognak jó kapcsolatai vannak a CDU-val, így az elmúlt hetekben részt vett azokon a tárgyalásokon, amiken a német partnereket megpróbálták meggyőzni, hogy ne álljanak a Fidesz kizárását kezdeményező pártok mellé), ő arról beszélt, tisztázni kell a vitás ügyeket és ez járhat azzal is, hogy a Fidesz elhagyja majd az EPP-t.

Meglepetés Orbánnak

A találkozó zárt ajtók mögött zajlott, de a programban meglepetések is szerepeltek: Weber ugyanis először a CEU-ra látogatott, hogy a rektorral, Michael Ignatieffel tárgyaljon. Az intézmény háborítatlan működése a bajor politikus három pontos ultimátumában szerepelt, és a legproblémásabb lehet Orbán Viktor számára. Az egyetem vezetése ugyanis világossá tette, hogy hazugságnak tartják a kormányzati retorikát arról, hogy valójában el sem költöznek azzal, hogy az amerikai akkreditációjú szakjaikat 2020-tól Bécsben hirdetik meg. Weber a találkozó napján egy német lapnak adott interjújában arról beszélt, a bajor kormány anyagilag is hajlandó támogatni a CEU-t, ha ezzel Budapesten maradását segítheti elő.

A megbeszéléseket követően az egyetem csak egy rövid sajtóközleményt adott ki, ebben az szerepelt, hogy „a CEU támogatja Weber Úr kezdeményezését, és várja a Manfred Weber és Orbán Viktor közötti találkozó eredményét. Mivel a magyar kormány által hozott törvény értelmében a CEU nem vehet fel új diákokat az amerikai akkreditációjú programjaiba, a CEU az eddigi terveit követve továbbra is arra készül, hogy a következő tanévben az amerikai akkreditációjú programjait Bécsben indítja el”. Webert egyébként hallgatók állították meg a folyosón és számon kérték tőle, hogy mi számára a „vörös vonal” a magyar kormánnyal kapcsolatban, mire ő csak annyit mondott, hogy mindig tárgyalni kell ilyen helyzetekben.

Konstruktív légkör

Orbán Viktor a Várban fogadta Webert, a találkozó után lapzártánkig a kormány részééről nem adtak ki semmilyen közleményt, Weber a Mazsihisznél tett látogatásakor azt mondta újságíróknak, bár „nagyon sok mindenről sikerült konstruktív légkörben tárgyalni Orbán Viktorral, nem sikerült minden problémát megoldaniuk”. Azt nem részletezte, hogy mi volt az, amiben esetleg megállapodtak, és mik a továbbra is nyitott kérdések, a három pontos ultimátumát azért megismételte.

Ezek alapján egyelőre továbbra is nyitott kérdés, hogy a Néppárt március 14-i frakcióülésén és március 20-i közgyűlésén napirendre kerül-e a Fidesz kizárása.