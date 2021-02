Visszatér a szigorú határellenőrzés, valószínűleg dugók is lesznek

A szigorítást Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter már korábban is szorgalmazta. Elmondása szerint azért van szükség rá, mert a szlovákiai járványhelyzetet leginkább a külföldről behozott vírusmutáció rontja. A brit variánst már hetekkel ezelőtt kimutatták nálunk, az egészségügyi miniszter szerint éppen ezért nem váltak be a szigorító intézkedések, hiszen az említett törzs jóval gyorsabban terjed. Azóta már több új mutációt is azonosítottak a világon, például a dél-afrikait, de Krajčí egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy ez is megjelent nálunk.

Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a brit mutáció megjelenését is csak hetekkel később sikerült igazolni – januárban fedezték fel, hogy már a novemberi mintákban is felbukkant. A tárcavezető megjegyezte: az említett afrikai mutáció azért különösen veszélyes, mert azokat is meg tudja fertőzni, akik már átestek a betegségen, és az oltásokról sem sikerült még bizonyítani, hogy megfelelő védelmet nyújtanak ellene.

Marek Krajčí szerint a határátkelők szigorú ellenőrzése a koronavírus új mutációi miatt fontos - TASR-felvétel

A felsoroltak miatt a kormány úgy döntött, szigorításokat vezet be a határon. Hétfőtől minden hazatérőnek kötelező karanténba kell vonulnia, függetlenül attól, hogy biztonságosnak tartott országból érkezik vagy sem.

A korábbi rendszer úgy működött, hogy ha valaki egy biztonságosnak számító országból tért haza, annak nem kellett regisztrálnia az úgynevezett ehrancia rendszerbe. Ugyanúgy nem vonatkozott a regisztráció azokra, akik a határátlépéskor egy 72 óránál nem öregebb negatív PCR- vagy antigénteszttel rendelkeztek. Hétfőtől azonban már mindenkinek kötelező lesz a bejelentkezés, majd ezt követően a karanténba vonulás.

A határ átlépése után az emberek eldönthetik, hogy otthoni, vagy állami karanténba vonulnak-e. A hazatérés után 8 nappal mehetnek PCR-tesztre, amely ha negatív, akkor véget ér számukra a karantén.

Kivétel az ingázóknak

Az intézkedések nem vonatkoznak az ingázókra, ám Krajčí figyelmeztetett, hogy hétfőtől nekik is szükségük lesz egy 7 napnál nem régebbi negatív vírustesztre. Emellett természetesen igazolniuk kell, hogy ingázók, vagyis szükségük lesz a munkáltató által kiállított dokumentumra (a sablon letölthető a korona.gov.sk holnapon), valamint egy igazolásra arról, hogy a lakhelyük legfeljebb 30 kilométerre van a határtól.

Krajčí szerint az utazás a jelenlegi helyzetben kifejezetten kockázatos, ezért mindenkit arra kért, hogy ha nem feltétlenül szükséges, akkor inkább ne hagyják el az országot, például kirándulás céljából.

Meg kell jegyezni azt is, hogy a vonatkozó rendeletet a Közegészségügyi Hivatal legkésőbb pénteken fogja nyilvánosságra hozni. Itt fogják csak pontosítani, kik és milyen feltételek mellett mentesülnek a karantén alól.

Ismét dugók

A határátkelőket hétfőtől ismét ellenőrizni fogják a rendőrök, aminek eredményeként valószínűleg ismét hatalmas sorok alakulnak ki az utakon. Feltehetően hasonló dugókra számíthatunk, mint az első hullám idején. Ezt maga az egészségügyi miniszter is elismerte, hozzátéve, hogy a rendőri ellenőrzésekkel elsősorban a belügyminisztériumnak kell foglalkoznia, és Roman Mikulec (OĽaNO) tárcavezető „következetes ellenőrzést” ígért. Mindemellett megjegyezte, hogy a rendőrök valószínűleg minden egyes személyt kontrollálni fognak, aki belép az országba.

További lépések?

A kormányülésen az is felmerült, hogy újra bevezetik a kötelező állami karantént, amely az első hullám idején is működött. Krajčí elmondta, egyelőre nem tették meg ezt a lépést, így az állami karantén mindössze választható opciónak számít azok számára, akik nem szívesen töltenék otthon a kötelező izolációt. Ilyen esetben a külföldről hazatérők például hotelekben kialakított karanténközpontokba vonulhatnának. A miniszter ugyanakkor hozzátette, ha romlani fog a helyzet, akkor a kötelező állami karantén témáját újra előveszik.

A másik fontos téma, amiről a kabinet tárgyalt, az úgynevezett e-karantén, amely során egy telefonos alkalmazás segítségével követnék nyomon, hogy az izolációba került személy betartja-e a rá vonatkozó szabályokat. Az első hullám idején már elkészítettek egy ilyen applikációt, de a gyakorlatban nem nagyon használták fel.

Az intelligens karantén bevezetésével már tavaly is próbálkoztak, kevés sikerrel - TASR-felvétel

Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár szerint ez az alkalmazás a mostani állapotában nem használható erre a célra, úgyhogy arról is dönteniük kell majd, hogy frissítik-e a rendszert, vagy egy teljesen új applikációt fejlesztenek ki. Erről állítólag Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszternek kell gondoskodnia.