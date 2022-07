Változások jönnek az újdonsült szülőknek

Remišová közölte, az állam újfajta hozzáállása szerint a hivatal indítja el a folyamatot és mindent elintéz az állampolgár helyett. A proaktívan kezelendő helyzetek sorában az első a gyerek megszületése. „Eddig adminisztrációs maraton várt a szülőre" - jegyezte meg a miniszter.

Milan Krajniak munkaügyi miniszter (Sme rodina) kiemelte, örül annak, hogy a gyerek születésekor automatikusan folyósítják a támogatást, amivel időt spórolnak a családok. „Ahelyett, hogy kérvényezniük kellene a támogatás, és négy mellékletet csatolni a kérvényhez, az állam ellenőriz minden szükséges adatot" - mondta Ján Hargaš, a beruházási és informatikai minisztérium (MIRRI) államtitkára.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) azt mondta, elégedett a minisztériumok közötti együttműködéssel. „Ahhoz, hogy a rendszer elindulhasson, a szülőnek még a kórházban alá kell írnia a gyerek nevéről és vezetéknevéről szóló dokumentumot. Ezt azután elküldik az anyakönyvi hivatalnak, és a folyamat automatikusan elindul" - magyarázta.

Megszűnik a gyerek kötelező bejelentése az egészségbiztosítónak. Augusztus 1-jétől automatikusan az anya egészségbiztosítójához fog tartozni az újszülött. Lengvarský szerint ez felgyorsítja a folyamatot. Az állandó lakhelyet illetően már most hasonlóan működik a rendszer, az anya állandó lakóhelyére jegyzik be a gyereket.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter úgy nyilatkozott, az egészségügyi intézmények és a közigazgatás közötti kommunikáció egyszerűsítése a cél. „Mostantól automatikus lesz a rendszer, az egészségügyi intézmények azonnal jelenteni fogják a gyerek születését az anyakönyvi hivatal központi információs rendszerének, és a gyerek automatikusan születési számot kap" - mondta.

Annak alapján, hogy a szülő már a szülészeten, vagy az elektronikus rendszeren keresztül aláírhatja a gyerek nevére és vezetéknevére vonatkozó dokumentumot, az anyakönyvi hivatal kiállítja az első születési anyakönyvi kivonatot. „Lehetőség lesz arra, hogy az anyakönyvi kivonatot ajánlva elküldjék a szülő címére, és természetesen továbbra is megmarad az a lehetőség is, hogy továbbra is közvetlenül az anyakönyvi hivatalban intézzék ezeket a hivatalos ügyeket a szülők" - tette hozzá Mikulec.

A miniszter elmondása szerint az apaság megállapításával kapcsolatos ügyek is automatikusan intézhetők lesznek, hogy ne kell a szülőknek a szülészeten bemutatniuk a házasságlevelet. Mikulec szerint ez egy hónapon belül működni fog.

Remišová tájékoztatása szerint nem a gyerek születésével kapcsolatos ügyek intézése lesz az egyetlen proaktív szolgáltatás, fokozatosan más ügyekre is kiterjesztik a rendszert, például a munkaviszony megszűnésével, a munkakereséssel, a gépjárművásárlással vagy -átírással, ingatlanvásárlással vagy vállalkozás indításával kapcsolatos ügyekre. Az első szakaszban 16 hivatalos ügy intézését automatizálnák.