Újabb botrány a láthatáron: manipulálhatták a nagy korrupciós ügyek kivizsgálását?

A rendőrség pénteken kora reggel házkutatást tartott a NAKA múlt héten lemondott vezetőjénél, Zurian azonban külföldön tartózkodott. A Denník N napilap információi szerint a rendőrség ki akarja őt hallgatni, ő azonban azt állítja, hogy nem tudja, mivel gyanúsítják. A TA3 hírtelevíziónak tagadta, hogy bármilyen törvénybe ütköző dolgot tett volna. „Ami a vádat illeti, a nyomozó elutasította közölni, milyen bűncselekmény elkövetésével vádolnak, és a házkutatás okát sem mondta el” – nyilatkozta Zurian. „Nem tudok róla, hogy bűncselekményt követtem volna el” – hangsúlyozta.

Boris Beňa, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) volt igazgatóhelyettesének is meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással, épp az ő vallomása alapján indíthattak eljárást Zurian ellen. Beňa ugyanis azt állítja, Zurian egy találkozón elmondta neki, lehallgatják Ľudovít Makót, az adóhatóság bűnügyi hivatalának a volt vezetőjét. Beňa a lehallgatásról értesítette Makót, aki azóta szintén együttműködik a hatóságokkal. A héten az is kiderült, Igor Matovič pénzügyminiszter tudott róla, hogy Makó tavaly júniusban csatlakozott a titkosszolgálathoz.

Beňa csiripelt

A Júdás rendőrségi akció harmadik vádlottja Beňa, akinek bűnösségéről május 27-én dönthet Ján Hrubala, a besztercebányai Specializált Büntetőbíróság (ŠTS) elnöke. Az Aktulity.sk úgy tudja, Peter Kysel ügyész vádalkut ajánlott, így 5 év feltételes szabadságvesztés lehet Beňa büntetése. A volt titkosszolgálati vezető bevallotta, két esetben szándékosan kiszivárogtatott titkos információkat, egyszer pedig hagyta, hogy kenőpénzt ígérjenek neki. Makónak egy titkos találkozón fülest adott, hogy további személyekkel együtt megfigyelik, méghozzá egy nyomozó meggyilkolása miatt.

Zurian egy korábbi interjúban azt mondta, Beňával mint a titkosszolgálat tagjával beszélt, nem sejthette, hogy a megfigyelést jelenteni fogja a gyanúsított személynek. Beňa ellen feljelentést is tett, de egyelőre nem hallgatták ki ebben az ügyben. „Nem érzem magam gyanúsítottnak, bűnösnek meg végképp nem. Ha ez bűntett lett volna, akkor Kysel doktor urat is meg kellene gyanúsítani. A titkosszolgálat rendszeres gyűlésein ő is részt vett, ahol konkrétan megvitattuk, kinél milyen információs eszközöket fogunk bevetni” – nyilatkozta a Denník N-nek. Zuriant még Milan Lučanský egykori rendőrfőkapitány vezetése alatt nevezték ki a NAKA élére.

Titkos találkozó

A korrupciós ügyek feltárásával kapcsolatban a hét elején titkos találkozót szerveztek az SIS székházában. A megbeszélést Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő kezdeményezte, tízen vettek részt rajta, köztük a legfőbb közjogi méltóságok is. Ott volt az SIS új vezetője, Michal Aláč (Sme rodina jelölt), Eduard Heger kormányfő, Boris Kollár, a parlament elnöke (Sme rodina), Zuzana Čaputová államfő, Mária Kolíková igazságügyi miniszter (Za ľudí), Roman Mikulec belügyminiszter (OĽaNO), Maroš Žilinka főügyész, Daniel Lipšic speciális ügyész, Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány és Adrián Szabó, a belügyminisztérium felügyelőségének a vezetője.

Összeesküvés-elmélet

A fő téma állítólag az volt, hogy manipulálhatták néhány nagy korrupciós botrány kivizsgálását, köztük Vladimír Pčolinský, a titkosszolgálat korábbi vezetőjének az ügyét is. A hétfői titkos összejövetel igazából nem sokáig maradt titokban, hiszen pár napon belül kiszivárgott. A Sme rodina állítja, Pčolinský rájött, hogy a NAKA összeesküvést tervez, de mielőtt ezt leleplezhette volna, bosszúból letartóztatták. A nyomozók szerint azonban Pčolinský ezzel az ürüggyel próbál kimászni a korrupciós vád alól. Beňa vallomása hozhatta kellemetlen helyzetbe az SIS korábbi vezetőjét, ugyanis a vádalku feltételeként kitálalt arról is, Pčolinský 20 ezer eurós kenőpénz fejében leállította Zoroslav Kollár lehallgatását.

Hasznos találkozó

Čaputová megerősítette, részt vett a tárgyaláson, azonban cáfolta, hogy konkrét eseteket vitattak meg. „A találkozó témája nem Vladimír Pčolinský, az SIS volt főnökének ügye volt. Más, a bűnüldöző szervek által vizsgált, aktuális ügyek sem kerültek terítékre” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Jozef Matej, az elnöki iroda kommunikációs osztályának az igazgatója.

Heger szintén azt állítja, hogy nem tárgyaltak semmilyen olyan „élő” ügyről, amelyben ma is nyomozás zajlik. Kiemelte, azért hívta össze az ülést, hogy az állam képviselői megismerkedhessenek bizonyos hírszerzési információkkal. „A tárgyalás részemről hasznos volt, nem tartom kizártnak, hogy hasonló munkatalálkozóra sor kerül a jövőben is” – áll a kormányhivatal közleményében. Mikulec reakciójából kiderült, a találkozó a szabályok értelmében a „bizalmas” kategóriába tartozik, ezért az elhangzottakról nem árulhatnak el részleteket.

Ellentétes reakciók

Branislav Zurian mellett kiállt Denisa Saková (Hlas) volt belügyminiszter, aki úgy véli, „olyan embereket tartóztatnak le, akik a munkájukért tiszteletet érdemelnek”. „Branislav Zuriant becsületes és rendkívül rátermett rendőrként ismerem, aki a karrierje során rengeteg nehéz feladatot teljesített. Remek eredményeket ért el, és az erkölcsi integritása felől nincs kétségem” – vette védelmébe a volt rendőrt Saková. A Zurian lakásában végrehajtott razziát őrületnek nevezte.

Az SaS aggodalmát fejezte ki a NAKA exfőnökének meggyanúsítása miatt. „A bűnüldöző szerveknek be kell tudniuk bizonyítani a NAKA volt főnöke ellen felhozott vádak megalapozottságát” – nyilatkozta Alojz Baránik (SaS). Kollár szerint a rendőrség eljárása Zuriannal szemben korrekt volt. Rámutatott, az ártalmatlanság vélelme az ő esetében is érvényes, és ki kell vizsgálni az ügyet.

(DenníkN, TA3, TASR, Aktuality.sk)