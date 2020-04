Tovább folytatódott a Kuciak-tárgyalás

Két hét szünet után tovább folytatódott a Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében zajló bírósági tárgyalás. Mindeközben kiszivárogtak a gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočner pszichológiai vizsgálatának részletei, valamint néhány új Threema-üzenet is felszínre került.

A Kuciak-per 12. tárgyalási napja továbbra is a koronavírus-járványhoz igazított rezsimben zajlott: a szigorú higiéniai előírások mellett csak 3 sajtóorgánumnak engedélyezték a részvételt (a szlovák közmédia, a szlovák hírügynökség és Ján Kuciak egykori munkaadója, az aktuality.sk). Az sem számít már újdonságnak, hogy a három vádlott közül csak a gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočner jelent meg, Alena Zsuzsová és Szabó Tamás ezúttal is kérvényezték, hogy a tárgyalás a jelenlétük nélkül mehessen tovább. A hozzátartozók közül azonban megjelent Zlatica Kušnírová, Martina édesanyja, valamint Ján szülei is.

Pszichológiai elemzés

A Denník N napilap kedden közzétette a Kočnerről készült pszichológiai elemzés bizonyos részleteit, melyet a bíróságon ugyan még nem olvastak fel bizonyítékként, de már az ügyirat részét képezi. Az elemzés elkészítését maga a Specializált Büntetőbíróság szenátusa rendelte el.

A pszichológiai szakértő március elején 3 napot töltött Kočner társaságában, különféle teszteket végeztetett vele, valamint faggatta önmagáról és a gyilkosságról is. A hírhedt vállalkozó azt állította magáról, hogy nincsenek különösebb egészségügyi problémái: csak vérnyomásgyógyszert szed, és jól is alszik. Saját negatív tulajdonságaként azt emelte ki, hogy mindenkinek a szemébe mondja az igazat, és ezt az emberek manapság gyakran sértésnek veszik. A gyilkossággal kapcsolatban azonban Kočner a pszichológusnak sem beszélt, azt mondta, hogy majd a bíróságon tesz vallomást.

A szakértő a tesztek kiértékelése után arra jutott, hogy Kočner rendkívül intelligens, 131-es IQ-val rendelkezik, ami a korához képest átlagon feletti (a vállalkozó jelenleg 56 éves). Hajlamos azonban arra, hogy saját önbizalmát úgy növelje, hogy mások gyengeségét hangsúlyozza, és saját erejének demonstrálásával igyekszik a többiek fölé kerekedni.

„Egocentrikus, autokratikus személyiség, narcisztikus vonásokkal, aki kevés érdeklődést mutat mások iránt, alulfejlett empátiás képességgel, konfliktusos és könnyen megsértődik. Alapvetően nem agresszív, de ha valaki provokálja, az akár erőszakhoz is vezethet”

– olvasható a szakértői elemzésben.

A gyilkosság megrendelésének lehetséges motívuma a szakértő szerint a saját vagyonának féltése lehetett, hiszen Ján Kuciak oknyomozó cikkei komoly bírósági pereket vonhattak volna maguk után.

Marián Kočnert folyamatosan kommandósok őrzik - TASR-felvétel

Új Threema-üzenetek

A szerdai bírósági tárgyaláson is felmerült a Denník N által közzétett cikk. Ružena Sabová, a szenátus elnöke hangsúlyozta, hogy az esetet nem fogják figyelmen kívül hagyni, hiszen még azelőtt a nyilvánosságra került, mielőtt a bíróságon felolvasták volna. A bírónő szerint a szenátus oldaláról biztosan nem történt szivárogtatás.

Ennek ellenére az aktuality.sk hírportál is hozzájutott új információkhoz. Kiderült, hogy Marián Kočner a Legfelsőbb Bíróságra is nyomást akart gyakorolni. A Markíza televízióval kapcsolatos váltóbotrány ügyében ugyanis a Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében a gyanús vállalkozót vizsgálati fogságba kellett zárni. Kočner mindent megtett azért, hogy elkerülje ezt, beizzította a hálózatát, hogy kompromittáló információkat gyűjtsön a Legfelsőbb Bíróság tagjairól. Főként Monika Jankovskánál, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkáránál próbálkozott, de a gyanús nyitrai vállalkozót, Norbert Bödört is felkereste. A terve azonban nem sikerült. A vállalkozót azóta ugyan nem jogerősen, de a bíróság 19 évnyi börtönbüntetésre ítélte a váltóbotrány ügyében.

Technikai részletek

A bírósági tárgyalás 12. napja főként a tárgyi bizonyítékok bemutatásáról, valamint a szakértői vélemények felolvasásáról szólt. Ismertették például a kamerafelvételekről készült szakértői kiértékelést, melyek felvették, ahogy Szabó Tamás és Miroslav Marček többször is meglátogatta a helyszínt a gyilkosság előtt. Ezen kívül a helyszíneléseknél talált ujjlenyomatokkal kapcsolatos szakértői véleményeket is felolvasták. A bírósági tárgyalás délután 4-ig zajlott, csütörtök reggel folytatódik. Az aktuality.sk információi szerint holnap kezdik a Threema-üzenetek felolvasását.

(nar, aktuality.sk, Denník N)