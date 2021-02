Szigorodhatnak a határátlépés feltételei

„Észszerű megoldást kell találnunk a tesztek ellenőrzéséhez a határon” – mondta Sulík azzal, hogy a határátkelőkön való szabadabb mozgás jelentős módon hozzájárult a koronavírus brit mutációjának elterjedéséhez. Azt, hogy a külföldről érkezők betartják-e a házi karantént, szerinte mobilapplikációval kéne nyomon követni.

Martin Klus (SaS), a külügyminisztérium államtitkára szerint a környező országokban már szigorították a határátlépés feltételeit, ezzel pedig lényegesen csökkent a határátkelőkön történő mozgást. Klus szerint a jelenleg érvényben lévő intézkedések is elég szigorúak, kérdéses azonban, hogy ezt az emberek mennyire tartják be.

Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes szerint már korábban, a Covid-automata kapcsán is felmerült a határátlépés feltételeinek szigorítása. Úgy véli, szigorúbb szabályoknak kéne vonatkoznia a harmadik országból érkezőkre is, ezzel megakadályozva a jelenlegi vírusmutánsoknál is fertőzőbbek terjedését. Remišová felvetette az állami karantén ismételt bevezetését, amely a házi karantén alternatívájaként működhetne.

„Nem egyszerű dolog, másrészt azonban mindent meg kell tennünk azért, hogy megóvjuk az emberek egészségét” – fűzte hozzá a határátkelők kérdéshez Eduard Heger (OĽaNO) pénzügyminiszter.

(mr, TASR)