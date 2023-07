Szeretettel harcolnak a homofóbia ellen

TASR

A Pride idén is a szeretetről, a toleranciáról szól, de megemlékezés is lesz Juraj Vankuličra a Matúš Horváthra, az LMBTQ+-közösség ellen elkövetett terrortámadás két áldozatára. A szervezők arra akarják felhívni a figyelmet, hogy a meleg közösség tagjai mindig is itt voltak és mindig itt is lesznek, bármilyen módszerrel is próbálják őket kitörölni a társadalomból. Ezért is lett az idei szivárványos felvonulás jelszava a „Büszkék és elpusztíthatatlanok”, jelképe pedig egy elpusztíthatatlan, golyóálló anyagból készült szivárványos zászló.