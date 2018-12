Sólymos: Az a kérdés, mennyire vagyunk felelősségteljesek a bolygónk és a gyermekeink felé

Mi zajlik most a katowicei konferencián?

A tanácskozás, amely során a résztvevők munkacsoportokban dolgoznak még a hévégéig tart, a célja pedig a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény alkalmazásának meghatározása. A cél egy szabálykönyv elfogadása, amely a klímaváltozás megakadályozására tett lépéseket tartalmazza.

Milyen konkrét intézkedések vannak ebben a szabálykönyvben?

A Katowicei Szabálykönyv az egyes országok szén-dioxid kibocsátásának csökkentését célzó lépéseket és eszközöket sorolja fel, így például az elektromobilitás, vagyis az elektromos járművek fejlesztését is említi. Minden ország különböző, így más-más módon tudja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ha csak Lengyelországot és Szlovákiát vesszük, a két állam teljesen különböző problémákkal küzd. A lengyeleknél például a szénbányászat egy hatalmas ágazat, nálunk pedig hamarosan megszűnik a bányák állami támogatása, ami valószínűleg azok bezárását fogja eredményezni. A szabálykönyv ennek megfelelően rugalmas, de pontosan meghatározza, az egyes államoknak milyen célokat kell elérniük annak érdekében, hogy elkerüljük a klímaváltozás fatális következményeit. Bízom benne, hogy sikerül abban egyezségre jutni, hogy a szabálykönyvet mindenki betartsa. Emiatt ellenőrzések is lesznek majd. 2025 körül számíthatunk arra, hogy az egyes országoknak el kell majd számolnia azzal, hogy milyen lépeseket tettek meg.

Szlovákia milyen konkrét vállalásokat tesz?

Valójában az Európai Unó közös vállalásokat tesz, amelyek Szlovákiára is érvényesek. Már most is komoly lépéseket tettünk az épületek energiatakarékosságának növelésére, és az elektromobilitás segítésére. Olyan törvényeket hoztunk, amelyek a városok számára lehetővé teszik, hogy alacsony kibocsátású zónákat jelöljenek ki. Ezekbe a zónákba csak elektromos autóval lehet behajtani. Az iparban pedig a nagy szén-dioxid-kibocsátó üzemeknél a környezetbarát technológiák bevezetését ösztönözzük.

Lesz-e olyan intézkedés, amely negatívan érintheti az ipari, termelői szektort vagy éppen a fogyasztókat? Párizsban például az üzemanyagok környezetvédelmi adójának emelése miatt robbantak ki a közelmúlt nagyszabású tüntetései.

A Katowicei Szabálykönyv azt is tartalmazza, hogy a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő intézkedéseknek szociálisan szolidárisnak kell lenniük. A korábban említett bányák leállásával például a nyitranováki hőerőmű is bezár majd. Ennek a régió munkavállalóira gyakorolt hatásaival is foglalkozni kell. Ezek a bányák ugyanis a térség fő munkaadóinak számítanak. A munkavállalóknak át kell térniük valami másra. Most is azon dolgozunk, hogy olyan beruházások menjenek oda, amelyek környezetbarátak, és a régió tovább tudjon lépni. Az érintett embereknek tehát továbbra is lesz munkahelyük és fizetésük. Jobban és jobb környezetben fognak élni, ekkor pedig nem fordulhat elő olyasmi, mint ami Franciaországban történt.

A fosszilis energiahordozókra építő Egyesült Államok, Oroszország, Szaúd-Arábia és Kuvait elutasítja a világszervezet klímajelentésének javaslatait.

Ők azok, akiknek gazdaságilag nem éri meg betartani a megállapodást. Az USA esetében azonban az egyes tagállamok, amelyek a szén-dioxid-kibocsátás 70 százalékáért felelősek az egyezmény elfogadása mellett vannak. Így például Kalifornia is, amely a világ GDP termelésében is előkelő helyen szerepel. Arnold Schwarzenegger, Kalifornia korábbi kormányzója Trump elnökre utalva azt nyilatkozta, egy ember nem állíthatja meg, amit egy ország akar. Szerintem az a kérdés, mennyire vagyunk felelősségteljesek a bolygónk és a gyermekeink felé, de sajnos vannak, akik felelőtlenül viselkednek.