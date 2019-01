Sertéspestis a határon

A magyarországi Hangony területén január 13-án találták a vaddisznótetemet, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih) kimutatta benne az afriaki sertéspestis (ASP) vírusát. Hangony pár száz méterre fekszik a határtól – Szlovákiához ilyen közel még nem találtak fertőzött állatot. Rudolf Smriga, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet (ŠVPS SR) rimaszombati fiókjának igazgatója lapunknak megerősítette, hogy a fertőzött állat miatt további óvintézkedéseket vezetnek be a járásban. Jozef Bíreš, az ŠVPS SR igazgatója és Imrich Šuba, a Szlovák Vadászkamara igazgatója ma tárgyal a konkrét intézkedésekről, szigorításokról. Lapzártáig sem az agrártárca, sem Jozef Bíreš nem reagált kérdéseinkre, hogy milyen intézkedések jöhetnek szóba.

„A vadászat ideiglenes betiltása, a sertések szállításának betiltása és a sertéstenyésztéssel kapcsolatos szigorítások is felmerülnek. A mai tárgyaláson dől el az is, hogy hol jelöljük ki a biztonsági zóna határát” – magyarázta lapunknak Rudolf Smriga. A vírus emberre nem veszélyes, viszont az állatokra nézve halálos. Ha a pestis átterjedne a Rimaszombati járásba, akkor a sertéstenyészetek is veszélybe kerülhetnek. A fertőzés miatt indokolt esetben ugyanis, akár a teljes állatállomány likvidálását is elrendelhetik. A Rimaszombati járásban, Feled nagyközség körzetében több nagygazda van és sertéstenyészet is működik.

Rudolf Smriga arra is emlékeztet, hogy az afrikai sertéspestis miatt az ŠVPS SR már tavaly több veszélyzónát jelölt ki. Ezeken a területeken óvintézkedéseket vezettek be, például minden elejtett vaddisznó tetemét kötelezően meg kellett vizsgáltatni. „Emellett az ország egész területén kötelezően ki kell vizsgálni minden elhullott állatot. Tavaly az összes vizsgált minta negatív volt” – mondta Rudolf Smriga. Az újabb óvintézkedések a sertéstenyésztők védelmében is történik

A sertéspestis terjedését nem lehet leállítani

Afrikai sertéspestissel fertőzött állatot találtak Gömör határában. Hangony község csupán pár száz méterre fekszik a szlovák határtól. Az afrikai sertéspestis hónapok óta terjed a környező országokban. Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS SR) honlapján található térképen Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is terjed a kór. Szlovákia ezért még tavaly májusban veszélyeztetett zónákat alakított ki az érintett járásokban. Több óvintézkedést vezettek be a vadászok, a kisgazdák és a nagybani tenyésztők részére azért, hogy lelassítsák a kór Szlovákiába történő átterjedését. A szakemberek szerint a vadállomány migrációja miatt lehetetlen megakadályozni, hogy Szlovákiában is felüsse a fejét az afrikai sertéspestis.

Gömör határában január 13-án találtak pestissel fertőzött vaddisznótetemet. „Ezért az érintett Rimaszombati járásban ki kell jelölni egy védelmi zónát, melynek kontúrjairól ma döntenek a szakemberek. A zónán belül pedig további óvintézkedéseket kell bevezetni” – magyarázta lapunknak Smriga Rudolf, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS SR), rimaszombati fiókjának igazgatója. A konkrét intézkedésekről ma születik döntés Rimaszombatban.