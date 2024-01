Fico: A vízvezeték- és a kanalizációs hálózat nem csak keleten okoz gondot, országos szinten bajok vannak

Folyamatos utórengések

Fico elmondása szerint a polgármesterek és az itt élők is azt állítják, hogy a környékbeli településeken folyamatos utórengéseket észlelnek, azok pedig újabb károkat okoznak. „Az ivóvíz minőségének rohamos csökkenése is komoly gondot jelent. A földrengés óta elvégzett ellenőrzések 95 százaléka azt mutatja, hogy egyre rosszabb a vízvezetékekből eredő ivóvíz állapota, de arról is értesültünk a polgármesterektől, hogy egyre több kútból eltűnt vagy nagy mértékben csökkent a víz mennyisége. A polgármesterektől egy átfogó listát kaptunk azokról a kutakról, amelyek felújításra szorulnak, de azokhoz további támogatásokra, az előzetes számítások szerint legalább még 850 ezer euróra volna szükség. Ezen összeg egy részét a kormányzati tartalékokból, egy részét pedig egyéb forrásokból fogjuk fedezni, melyet a legközelebbi kihelyezett kormányülésen fogunk pontosítani” – mondta a miniszterelnök. Fico a sajtótájékoztatón természetesen az előző kormányt s annak vezetőit, többek között Igor Matovičot is többször kritizálta, elmondása szerint az Eperjesi járásban található Andy Warhol Múzeum felújítására szánt 7 milliós pénzcsomag mintegy 1,4 milliónak megfelelő részét a megye nem tudja miből fedezni. „Ez nem meglepő, s igazából azt lehet mondani, hogy a Matovič-vezette kormány ezt az összeget ellopta. Szó esett az idegenforgalom és a sport támogatásáról is, éppen ezért továbbra is komoly hangsúlyt s annál is nagyobb elvárásokat fektetünk az idegenforgalmi- és sportminisztérium mihamarabbi beindítására is. A varannói ipari parkban működő vállalat beruházását is támogatja a kormány, mely jelenlegi tervei szerint 2026-ig legalább 750 új munkahellyel szeretné csökkenteni ezt a munkanélküliséggel küszködő keleti régiót. Csak úgy mint az ország más részeiben, itt is komoly problémát jelent a vízvezetékek és a kanalizációs hálózat állapota, illetve azok hiánya, éppen ezért a közeljövőben ezeknek a hálózatoknak a fejlesztésére is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni. Februárban elindítjuk a nyilvános közbeszerzést a Chemko Strážske vegyipari üzem területén hordókban tárolt, erősen szennyező PCB-anyagok eltávolítására, mindenki jól tudja, milyen egészségügyi problémát okozott ennek a vegyi anyagnak a jelenléte az itt élők körében. Nagyon fontos téma volt az uniós támogatások kihasználása, éppen ezért az előző kormánnyal ellentétben mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb uniós forrásból eredő támogatás jusson el a vidéken található településekre is” – mondta Robert Fico azzal, hogy továbbra is megállíthatatlanul haladnak előre.

Kijevben nincs háború

Az RTVS újságírója Robert Fico szerdára tervezett ukrajnai találkozója kapcsán - melyre a határhoz közeli Ungváron kerül sor – arra volt kíváncsi, miért nem megy Fico inkább Kijevbe, hogy jobban átérezhesse a háború okozta nehézségeket. A miniszterelnök válaszul azt mondta, miért menne olyan messzire, ha itt is tudnak találkozni, illetve azt, hogy ott nincs háború. „Kérem ne vicceljen az ilyesfajta kérdésekkel, Kijevben az emberek teljesen normális életet élnek, háborúról ott szó nincs” – zárta Robert Fico.