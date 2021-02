Remišová: Nem a kormány, hanem Krajčí felelős a nem regisztrált vakcináért

Remišová elmondása szerint a kivételről is a miniszter dönthet, és megkerülheti a jóváhagyási eljárást, ehhez nincs szüksége a kormány beleegyezésére. „Ha az ilyen kivételről a miniszter dönthet, akkor a felelősség is az övé, nem háríthatja azt másokra, a kormányra. Az egészségügyi miniszter nem kért beleegyezést más oltások vásárlásához vagy lekötéséhez. Enélkül is intézkedhet, amit a Szputnyik V oltóanyag esetében is megtehet. Mi elutasítjuk, hogy egy olyan vakcinával oltsák be a lakosokat, amit még nem regisztráltak" - mondta Remišová a pénteki sajtótájékoztatóján.

Remišová elmondta, az ellenőrzés és a regisztráció heteket vesz igénybe. Közölte, nem igaz az az állítás, hogy a jövő héten már több tucatnyi ilyen oltóanyag állhatna rendelkezésre. Szerinte ez csak akkor lenne lehetséges, ha kihagynának minden előzetes vizsgálatot.

Andrea Letanovská orvos, parlamenti képviselő úgy véli, Krajčí azért nem dönt egyedül a Szputnyik V használatáról, mert lehet, hogy ő maga sem hiszi benne. Az oltóanyagot még nem ellenőrizték kellőképpen, ezért próbálja a miniszter az ezzel kapcsolatos felelősséget megosztani – gondolja Letanovská.

Tomáš Valášek (Za ľudí), az európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottság elnöke azt kérdezte Igor Matovič (OĽANO) miniszterelnöktől, hogy az orosz partnerekkel folytatott tárgyalások során ragaszkodott-e ahhoz, hogy regisztrálják a Szputnyik V vakcinát. Arra is rákérdezett, beszélt-e a nyugati országok illetékeseivel arról, hogy gyakoroljanak nyomást ebben az ügyben Oroszországra.

Valášek nem ért egyet azzal az állítással, hogy vagy be nem regisztrált Szputnyik V vakcinát vásárolunk, vagy pedig hónapokig, esetleg évekig várhatunk. „Ha minden jól megy, néhány hét múlva itt lesz az oltóanyag. Ez egy normális folyamat, amelytől nem térhetünk el erőszakkal, mert ezzel leromboljuk az emberek oltás iránti bizalmát, ami veszélyes játék. Nem tudom, miért ment bele ebbe a miniszterelnök" - mondta.

Remišová megismételte, pártja a csütörtöki (február 18.) kormányülésen kifogásolta, hogy a szlovák állampolgárokat be nem regisztrált vakcinával oltsanak be. Szerinte a folyamatok esetleges meggyorsítása nem térülne meg. „Az egyik ilyen intézkedés a tegnapi kormánydöntés volt" - figyelmeztetett, és hozzátette, az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) nyilatkozata elég lenne a vakcina használatához, de a hivatal Remišová szerint sem tudja a megfelelő eljárással regisztrálni a szert. A gyógyszer-ellenőrzési hivatal közölte, az Európai Gyógyszerügynökség általi regisztrációt tartja helyes megoldásnak. Visszautasítja, hogy ellenségesen viszonyulna Oroszországhoz. Hozzátette, hogy a Szputynik V gyártója még nem is kérvényezte a regisztrációt.