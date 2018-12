GALÉRIA: Pozsonyban ülésezett a MIDAS igazgatótanácsa

A MIDAS pozsonyi tanácskozásán baszk, németországi dán, spanyolországi katalán, finnországi svéd, olaszországi német és szlovén, litvániai lengyel, valamint erdélyi magyar lapok vezetői vettek részt. Az ülésen az Új Szót, mint a szervezet egyik alapítóját, Slezákné Kovács Edit lapigazgató képviselte, aki az egyesület elnöke is egyben. A MIDAS-nak jelenleg 29 napilap a tagja.

Az ünnepi alkalmon túl, a találkozón a kisebbségi sajtót érintő aktuális ügyekkel is foglalkoztak, illetve tapasztalatot cseréltek. A lapigazgatónk elmondta, a közeljövőben módosítják a szervezet alapszabályát. Jelenleg csak a nyomtatásban is megjelenő kisebbségi napilapok lehetnek a MIDAS tagjai. A jövőben azonban nyitni szeretnének a csak online változatban megjelenő kisebbségi médiumok felé. Erre azért van szükség, mert egyes nemzetiségek anyagilag ma már nem engedhetik meg, hogy nyomtatott lapot tartsanak fenn. Slezákné Kovács Edit hozzátette, egy katalán és egy olaszországi ladin nyelvű portál már most is jelezte, hogy belépne a szervezetbe.

A MIDAS további tervei között szerepel, hogy a jövőben az egyes lapok megosztják majd egymással azokat interjúkat, vagy riportokat, amelyek a többi nemzetiség számára is relevánsak lehetnek. Erre már a múltban is volt példa, amikor a katalán kormány elnökével, Carles Puigdemonttal készült interjút az egyes lapok a saját nyelvükre fordítva közöltek. Ezen túl a szervezet tagjai évente egyszer egy kisebbségi körképet is készítenének.



A MIDAS érdekképviseleti szervezetként is működik. A szervezet olyankor próbál egy lap mögé állni, amikor annak problémái vannak. A múltban például a németországi szorbok lapjának nehéz anyagi helyzetét sikerült konszolidálnia. “Kívánom az Új Szónak, és a többi kisebbségi lapnak, hogy sose legyen szüksége a MIDASZ ilyen jellegű segítségére” – mondta Slezákné Kovács Edit.