Polgármesterek követelik a Híd és az MKP együttműködését

Úgy tudjuk Bugár Béla, a Híd elnöke és Menyhárt József az MKP vezetője két levelet is kapott, amelyet több tucat település vezetője írt alá. Az egyiket a csallóközi polgármesterek küldték, a másikat a gömöri településvezetők. Információink szerint, az aláírók között hidas, MKP-s, illetve más pártállású és független polgármesterek is vannak. A csallóközi településvezetők levelében ez áll: "Felszólítjuk a Híd és az MKP vezetését, hogy haladéktalanul folytassák az idő előtt befejezett tárgyalásokat az együttműködésről!"



A pártelnököknek elküldött levélben továbbá azt írják, az MKP és a Híd választóbázisa nélkül szerintük nem lehet garantálni a szlovákiai magyarok parlamenti képviseletét.



A levelet aláírta Balódi Lászó, Hodos község polgármestere, aki a Híd parlamenti képviselője is egyben. "A közös magyar érdekképviseletnek nem pártpolitikai kérdéseken kell múlnia, hiszen széleskörű társadalmi igény van rá, ezt mutatja, hogy a levelet közel 60 polgármester írta alá" – mondta Balódi.



Vavrek István a Híd parlamenti képviselője, korábbi rimaszécsi polgármester pedig a gömöri településvezetők kezdeményezéséhez csatlakozik. Vavrek elmondta, hogy a régió nagyjából 25 polgármesterének aláírásával ellátott levélben arra kérik a Hidat és az MKP-t, hogy kezdjék újra az együttműködési tárgyalásokat.

Matus Frigyes a Dunaszerdahelyi járásbéli Balony község MKP-s polgármestere kérdésünkre a levélről elmondta, utolsó lehetőségként küldték a levelet. "Ez egy utolsó próbálkozás volt arra, hogy a pártok vezetése, főleg a hidasok, gondolják át a dolgot még egyszer" – mondta Matus.



A levelekkel kapcsolatban megkerestük a két érintett párt vezetését is. Az MKP elnöke azt hangsúlyozta, ők nyitottak a párbeszédre. "Tiszteletben tartom a kérést, megértem az aggodalmukat. Az MKP továbbra is nyitott minden olyan párbeszédre, amely az egységes magyar érdekképviseletet biztosítja" – nyilatkozta Menyhárt.



A Híd a levelekre válaszul közleményében azt hangsúlyozta, hogy a párt Országos Tanácsa (OT) korábban 37:5 arányban vetette el az MKP-val aló együttműködést, illetve, hogy a két párt Menyhárték által javasolt választási koalíciójának 7 %-os eredményt kellene elérnie. “Ennek a jelenlegi szétforgácsolódás miatt nincs sok esélye. Az OT a pártlista mellett döntött és felhatalmazta a párt vezetését, hogy más pártok és szervezetek képviselőivel tárgyalásokat folytasson arról, hogy a Híd listáján induljanak. Ez az ajánlat az MKP felé is érvényes” – olvasható a közleményben.