Pellegrini szembeszállt a kormánnyal

Pellegrini a hétvégén a TA3 hírtelevízióban kapott szót és meglepően kemény kritikát fogalmazott meg az elmúlt időszak politikai történései kapcsán. Zuzana Dolinková (Hlas) egészségügyi miniszter lemondásával kapcsolatban egyenesen kijelentette, hogy egy másik tárcavezető távozására számított a kormányból elsőként. Pellegrini szavai Martina Šimkovičová, az SNS-jelölte kulturális miniszter kritikájaként értelmezendők, aki ellen az elmúlt hetekben a művészek és mellett a nyilvánosság is tiltakozott. Míg azonban Robert Fico kormányfő nyilvánosan is kiállt Šimkovičová mellett, Dolinkovával összeveszett – nehezményezte, hogy a Hlas minisztere megpróbál kibújni a költségcsökkentési intézkedések alól és nem nézte jó szemmel azt sem, ahogy Dolinková képtelen egyezkedni a béreik és kötelezettségeik miatt egyre frusztráltabb orvosokkal és nővérekkel. Pellegrini nyíltan bírálta a kivételező miniszterelnöki gyakorlatot és kijelentette, hogy a kormány nem tud egyről a kettőre lépni, ha a miniszterek nem kapják meg a kormányfő támogatását.

Dolinková mellett Pellegrini is élénken kritizálta a távozó Hlas-miniszter területén ténykedő Peter Kotlárt. Az SNS járványkezelési kormánybiztosának eredetileg az lett volna a feladata, hogy rávilágítson az előző kormányok által elkövetett hibákra, helyette azonban egyre többet foglalkozik a járvány megkérdőjelezésével és a vakcinák állítólagos hatástalanságával. Míg Kotlártól több orvosi szervezet is elhatárolódott, Robert Fico – hasonlóan Šimkovičovához – a védelmébe vette a képviselőt. Pellegrini a kormány legfontosabb intézkedései közé tartozó konszolidációs csomagot is finoman bírálta és arra utalt, látni akarja, milyen intézkedésekkel kárpótolják a megszorításokért a leginkább elesett rétegeket. Míg tehát az államfő korábban kimondottan óvatosan viszonyult a kormányhoz, a hétvégén három súlyos kritikát is megfogalmazott Fico felé.

Maga Pellegrini áprilisban a Smer aktív és az SNS inkább vonakodó támogatásával nyerte meg az elnökválasztást, egyes elméletek szerint már a kormányalakításnál felajánlották neki az elnöki pozíciót a miniszterelnöki tisztségért cserébe. Fico a választás éjszakáján is vele ünnepelt és dicsérte szövetségesét. Pellegrini bár aktív politikusként került az elnöki székbe, kijelentette, hogy pártatlanul, minden állampolgár érdekében szeretne ténykedni. A politikus azonban hagyott egy kiskaput: kijelentette, a kormány számíthat a támogatására azokban a döntésekben, melyekkel ő is egyetért – miközben a Hlas elnökeként saját maga is szerepet vállalt a kormányprogram kidolgozásában és elfogadásában, így aligha volt bármiféle elvi problémája a koalíció törvénytervezeteivel.

Az új államfő az ígéreteinek megfelelően a beiktatása után sem akadályozta aktívan a koalíció lépéseit, kérdés nélkül aláírt több kulcsfontosságú törvényjavaslatot is. Többek között a büntető törvénykönyv kapcsán történó újabb módosítások, vagy a közmédia átalakítása sem jelentett akadályt a számára. A számára kényelmetlen javaslatokat – mint például a SIS új igazgatójának kinevezése – Pellegrini eddig nem vétózta, csak nem tartotta fontosnak, hogy gyorsan alá is írja azokat.

A miniszterelnök és az államfő között késő nyárig nem is volt látható véleménykülönbség, a Robert Fico elleni merénylet idején Pellegrini kimondottan igyekezett megkönnyíteni a kormány döntéseit. Ősz elején azonban megmutatkozott, hogy a kormányon belüli konfliktusok kiéleződése nem kedvez az államfő volt pártjának, a Hlas-nak, a mérsékeltebb Pellegrini és Fico módszerei pedig nagyban eltérnek egymástól. Pellegrini Michal Šimečka, a PS alelnökének menesztése idején még nem szólalt fel, csak demonstratívan az elnöki palotában tárgyalt az ellenzéki vezetőkkel a szavazás napján. Dolinková menesztése és az SNS-szel való kivételezett bánásmód miatt azonban változtatott a stratégiáján – a különvéleménye egyébként dacára annak, hogy párton kívüli jelöltnek számít, nagyban megegyezik a Hlas mondanivalójával. Maga Robert Fico egyelőre nem reagált az államfői kritikára. Pellegrini mandátuma további négy és fél évre szól és korlátok nélkül gyakorolhatja jogköreit. Amennyiben a konfliktusok kiéleződnek Ficóval, a miniszterelnök dolga nehezebbé válhat – hiszen Pellegrini vétókkal és nyilatkozatokkal nehezítheti a kormány munkáját.