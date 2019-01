Pellegrini: Lubyovának kell magyarázatot adnia a támogatásokra

Lubyová szerint a fejlesztésért és kutatásért járó támogatásokkal minden rendben volt. „Véleményem szerint minden rendben ment, senki nem hibázott, nem látok rossz szándékot sem a dolog mögött. Folyamatosan figyeljük a fejleményeket" – nyilatkozta Lubyová a kormány szerdai (1. 9.) ülése után.



Az Oktatásügyi Minisztérium több mint 33,4 millió eurót osztott ki 30 cégnek kutatásra és fejlesztésre. Branislav Gröhling parlamenti képviselő (SaS) szerint azonban olyan cégek is részesültek a támogatásban, amelyeknek nincs bevételük, sőt, nem is foglalkoznak kutatással, továbbá lakóházban vagy családi házban van a telephelyük és nincs működő honlapjuk. A képviselő arra is rámutatott, hogy sok cég nem szerepel az állami szektor partnereinek jegyzékében (RPVS). Lubyová megerősítette, hogy felszólították a cégeket az utólagos regisztrálásra, amit azok meg is tettek.