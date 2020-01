OTP-eladás: az ügyfeleknek nincs miért aggódniuk

Amiről tavaly még csak suttogtak, azt mára maguk az érintettek is elismerik: a szlovák bankpiacon 2002-ben megjelent OTP kivonul az országból. Milyen hatással lesz a bank kivonulása Szlovákiából az ügyfelekre, és mi állhat a kivonulás hátterében?

Pozsony | Amiről tavaly még csak suttogtak, azt mára maguk az érintettek is elismerik: a szlovák bankpiacon 2002-ben megjelent OTP kivonul az országból. Milyen hatással lesz a bank kivonulása Szlovákiából az ügyfelekre, és mi állhat a kivonulás hátterében?

Megszületett a döntés arról, hogy az OTP eladja szlovákiai leányvállalatát – jelentette be szerdán Szlovéniában Csányi Sándor, a bank elnök-vezérigazgatója, aki a Reuters tudósítása szerint azt is bevallotta, hogy a bank „tavasz előtt” távozik Szlovákiából. Hogy ki lehet az új tulajdonos, arról egyelőre csak találgatások folynak.

„Az OTP szlovákiai fiókjainak az átvétele iránt több konkurens pénzintézet is érdeklődött, amelyekkel azonban még folynak a tárgyalások. A további lépéseinkről az általuk elküldött kötelező érvényű vételi ajánlatok kiértékelését követően döntünk”

– nyilatkozta lapunknak Róbert Varšányi, az OTP Banka Slovensko szóvivője.

Az OTP kivonulásáról először tavaly augusztusban röppentek fel hírek. Akkor a Trend gazdasági hetilap meg nem nevezett forrásra hivatkozva arról írt, hogy eladásra kínálják a leányvállalatot, a lehetséges vevők között pedig ott van a ČSOB, a Tatra banka és a Penta pénzügyi csoport is. Az érintett társaságok azonban nem erősítették meg a hírt.

„Nem szeretném megelőzni a hivatalos nyilatkozatokat, de szerintem a lehetséges vevők között lehet sorrendben a ČSOB Banka, a Tatra Banka és a Penta pénzügyi csoport”

– nyilatkozta Martin Švidroň, a Finančná hitparáda pénzügyi szakportál elemzője.

Az OTP Banka Slovensko Rt. 2002 óta van jelen a szlovák piacon, többségi, több mint 99 százalékos tulajdonosa a legnagyobb magyarországi bank, az OTP Bank Nyrt., és jelenleg 62 bankfiókot felölelő fiókhálózattal rendelkezik Szlovákia területén. A 2018-as adatok szerint az OTP-nek Szlovákiában csaknem 18 ezer céges és 193 ezer lakossági ügyfele volt.

Mire számíthatnak az OTP ügyfelei a bank kivonulását követően? „Ami egyelőre biztos, hogy az OTP az elkövetkező időszakban is teljes értékű szolgáltatásokkal várja az ügyfeleit, és ez nem változik akkor sem, ha megszületik az eladásról szóló döntés. Az OTP garantálja az összes vállalt kötelezettségét az ügyfelekkel szemben” – nyilatkozta Róbert Varšányi. Szerinte a tulajdonosváltás semmilyen módon nem érinti majd az ügyfeleket.

Szlovákiában az OTP-n keresztül fizetik ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által folyósított „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásokat is. Varšányi lapunknak elmondta:

a folyamatban levő kifizetéseket a bankkal kapcsolatos változások semmiképp sem befolyásolják, vagyis a szülőknek nem kell aggódniuk amiatt, hogy nem jutnak hozzá a támogatásokhoz, a jövőben – az OTP tényleges kivonulását követően – pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő eldöntheti, hogy mely pénzintézeten keresztül folyósítja majd a támogatásokat.

„Egy-egy bank kivonulása az országból soha nem számít jó hírnek, hiszen ezzel csökken a konkurencia a pénzintézetek között. Az OTP ügyfeleinek azonban ez nem feltétlenül jelent rossz hírt, épp ellenkezőleg, az új tulajdonos valószínűleg még jobb szolgáltatásokkal próbálja majd megtartani az OTP-fiókjaival együtt átvett ügyfeleket. Fontos tudni, hogy az ügyfelekkel kötött összes szerződés is érvényben marad, vagyis ilyen szempontból semmilyen változásra nem kell számítaniuk” – tette hozzá Maroš Ovčarik pénzügyi elemző, a Partners Investments befektetési társaság vezérigazgatója.

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a szlovákiai kivonulást azzal indokolta, hogy az elmúlt években nem sikerült három százalék fölé emelniük a piaci részesedésüket az országban. Az elemzők szerint azonban ez csak egy indok a sok közül.

„Az OTP-nek több oka is lehet arra, hogy megváljon a szlovákiai érdekeltségétől”

– nyilatkozta Ovčarik. Szerinte ebben részben közrejátszhat a Csányi által is említett alacsony piaci részesedés. Míg Szlovákia uniós csatlakozása idején, 2004-ben 2,9 százalékos piaci részesedése volt, 2018-ra ez 1,8 százalékra esett vissza. Az OTP ráadásul az egyik legveszteségesebb szlovákiai pénzintézet: 2016-ban 3, 2017-ben 5,9, 2018-ban pedig csaknem 4 millió eurós veszteséggel zárta az évet. Sokat nyomhat a latban azonban az is, hogy egyre több hír lát napvilágot egy esetleges újabb gazdasági válsággal kapcsolatban, amely újra meghiúsíthatná az OTP-nek a szlovákiai leánybank eladását, a válság miatt ugyanis jóval alacsonyabb áron adhatna túl rajta. Az OTP-nek ezzel már van tapasztalata, hiszen már korábban, 2008-ban is meg szeretett volna válni a szlovákiai leányától, akkor azonban közbeszólt a gazdasági válság, amely letörte az árakat, így nem érte volna meg az eladás.

Nem szabadna figyelmen kívül hagynunk azonban azt sem, hogy a szlovák kormány megemelte a banki különadót, a pénzintézetekre így egyre nagyobb teher hárul.

„A szlovákiai bankok tőkemegtérülési mutatója mélyen a közép-európai átlag alatt mozog, és az elkövetkező években még tovább csökkenhet. Egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy egy bank elhagyja az országot”

– nyilatkozta Martin Švidroň, hozzátéve, hogy nem az OTP lehet az egyetlen, amely emiatt kivonul Szlovákiából.