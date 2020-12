Meghosszabbítható a veszélyhelyzet, Čaputová is aláírta a törvénymódosítást

A veszélyhelyzet ismételt meghosszabbítását újabban a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ez egyfajta „alkotmányos biztosíték” a hatalomelosztás, illetve a fékek és ellensúlyok rendszerében. Ezt a „biztosítékot” vezetik be a veszélyhelyzet ismételt kihirdetésekor is.

Az olyan veszélyhelyzetre érvényes korlátozásokat és kötelezettségeket is meghatározzák, amelyet nem a járvány kitörésével kapcsolatos életveszély vagy egészségügyi kockázat miatt hirdettek ki.

Az államfő az állambiztonsági alkotmánytörvény módosításával kapcsolatban hétfőn az Alkotmánybíróságról szóló törvénymódosítást is aláírta.