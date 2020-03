Nem sikerült a Magyar Közösségi Összefogásnak

„Meggyőződésem, hogy ez volt az utolsó országos megmérettetés, amikor nem volt közös lista, amelyen a magyarok indulhattak volna” – mondta lapunknak Bárdos Gyula, az MKÖ listavezetője.

„Hárman vesztettünk, egy nyert. Vesztettek önök (média), a harmadik szektor és a Smer” – ismerte be vereségét Robert Fico a Smer vasárnapi sajtótájékoztatóján. Hozzátette: nem tervezi, hogy lemond a pártban betöltött funkciójáról.

Igor Matovič (OľaNO) vasárnap két olyan pártvezetővel is találkozik, akikkel elképzelhető, hogy kormányt alakít. Egy további potenciális koalíciós partnerrel hétfőn ül asztalhoz. A tárgyalások külön-külön zajlanak majd.

A minden várakozást felülmúló, még magát az OĽaNO-t is meglepő végeredmény kis híján báli hangulatot teremtett a pánikszerűen átalakított küzdőtéren. Igor Matovič külön hangsúlyozta, hogy rendezvényükre gyakorlatilag bárki bejöhetett (már aki nem volt lázas, két érdeklődőt emiatt hazaküldtek), ez nem egy szűk elit, hanem szó szerint az egyszerű emberek népünnepélye, ahol pogácsahegyek és szendvicskupacok garantálták az energiát az ünnepléshez

A PS/Spolu így reagált az eredményekre: Köszönjük a több mint 200 ezer szavazónknak a bizalmat. Természetesen nagyon sajnáljuk, hogy ezek a voksok nem kapnak képviseletet a parlamentben. A két párt ma találkozik, gondolkodunk, hogy hogyan tovább, hétfőn bejelentjük a következő lépéseinket. Az eredményt átgondoljuk, a hibáinkat kijavítjuk és továbbra is harcolni fogunk egy olyan Szlovákiáért, amilyet megálmodtunk. Még egyszer köszönjük mindenkinek, akik segítették kampányunkat és támogattak minket.

„Jó kormányfő akarok lenni. Azt akarom, hogy azok is, akik nem ránk szavaztak, azt mondják, hogy ez egy jó kormány. Erre vágyom, és ez az a cél, amely előrevisz engem” – közölte Matovič.

„Köszönjük annak a 200 780 embernek, aki bizalmat szavazott a koalíciónknak. Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudjuk önöket képviselni a parlamentben” – írta Facebook-oldalán Miroslav Beblavý (PS/Spolu).

Matovič: „Emberek, ne féljetek, jó lesz”. A jövőre nézve hozzátette: rendszeresen hívná közös ebédre az ellenzék vezetőjét – gondolta, Pellegrini az, amint azonban rájött, hogy valójában Robert Fico, nevetve hozzátette: „Jaj, nem tudom, hogy akarom-e”.

Matovič jó hagyománynak tartja a Magyarországon megrendezett nemzeti konzultációkat. Andrej Kiska, a Za ľudí vezetője hozzátette: Orbán kormányzási stílusától kirázza a hideg.

Simon Zsolt, az MKÖ listáján induló Magyar Fórum vezetője a Pátria rádió ma délelőtti választási stúdiójában arról beszélt, hogy az Igor Matovič vezette OĽaNO sok ellenzéki párttól csábított el szavazókat. „Meg kell mondani, hogy Matovič mindenkit kilopott” – fogalmazott Simon. (czg)

Az MKP elnöke, Menyhárt József ma délelőtt a Pátria rádióban elmondta, a választási éjszakán felhívta őt Bugár Béla, a Híd elnöke, akivel a lehetséges együttműködésről egyeztettek. Menyhárt szerint az együttműködés egy ötpárti alapon képzelhető el. (czg)

„Rosszabbul is járhattunk volna, ugyanakkor reméltük, hogy jobb eredményünk lesz. Nem fogom győzelemként elkönyvelni, nagyobbak voltak az ambícióink” – mondta vasárnap Richard Sulík, az SaS vezetője.

Száz százalékon a feldolgozottság, így most már hivatalossá vált: 6,96%-kal végül parlamenten kívül maradt a PS/Spolu pártkoalíció.

Igor Matovič (OĽaNO) ismételten hangsúlyozta: kizártnak tartja a Smerrel való együttműködést.

„Ha még nyertünk is volna a választáson, nem tudtunk volna felállítani egy koalíciót. Mindent megtettem, amit tudtam, de a szekér, amit magam előtt toltam, egyre nehezebb volt” – mondta Peter Pellegrini (Smer) a JOJ TV-nek.

Matovič még ma tárgyalni akar a demokratikus pártok vezetőivel.

„12 év után legyőztük a Smer kormányát. Két célunk volt: hogy legyőzzük a Smer maffiáját, és hogy elvegyük Marian Kotleba szavazóit” – jelentette ki Matovič.

Kevesebb mint 1 000 szavazat hiányzott a PS/Spolu pártkoalíciónak ahhoz, hogy a parlamentbe kerüljön. 99,91%-os feldolgozottság mellett 6,96%-on a PS/Spolu.

99,23%-os feldolgozottság mellett 6,92%-on a PS/Spolu.

Marian Kotleba, az ĽSNS vezetője is gratulált Igor Matovičnak az OĽaNO fölényes győzelméhez. Kotleba elégedett az ĽSNS elért eredményével, a nyolc százalékkal. Hozzátette: bármely párttal kész tárgyalni.

Az OĽaNO ötven járásban győzött, míg a Smer 25-ben. Az MKÖ három járásban, így a Dunaszerdahelyi (43,01%), a Komáromi (41,26%) és a Rimaszombati járásban (17,16%) aratott győzelmet.

Grendel Gábor, aki az OLANO színeiben jutott be talán egyetlen magyar képviselőként, több karikát szerzett, mint az MKÖ szavazatai összesen. Még nincs végeredmény, de már 127 ezer felett jár.

Richard Sulík azt nyilatkozta, hogy elégedetlen az SaS eredményeivel, és az sem biztos, hogy a párt részt vesz majd a kormányban.

Igor Matovič azt nyilatkozta, hogy először Boris Kollárt szólítja meg a tárgyalások során.

Alojz Hlina hétfőn lemond a KDH elnöki posztjáról.

Igor Matovič telefonált Zuzana Čaputová államfővel, hétfőn személyesen is találkoznak. A nagyszombati sportcsarnokban élőzene szól, lassan távoznak a vendégek, döntően jó hangulatban. Bár a jelenlévők száma meghaladta az ezer főt, az ellátás folyamatos volt, a táncot leszámítva szinte báli hangulat uralkodott.

Az MKP székházban a végéhez ért az eredményváró. A pártszóvivő távozott, az Összefogás vezető jelöltjei, a listavezető Bárdos Gyula is az alternatív eredményvárón várják a végső összesítést, ahova Simon Zsolt is benézett. Az MKP főhadiszállásán már csak néhány újságíró maradt. (szh)

Rigó Konrád (Híd): A magas részvétel hatalmas felhatalmazás és hatalmas felelősség is. Meg kell tudni felelni neki. Gratulálok mindenkinek, aki sikerrel szerepelt ma a választásokon és remélem, hogy jó irányba viszi majd az új kormány az országot tovább. Egyben nagyon sajnálom, hogy egy alapvetően a nemzetiségek és kisebbségek jogaiért dolgozó párt, a Híd, ma kiesett a parlamentből és vele együtt megszűnt az erős magyar parlamenti és kormányzati érdekképviselet is Szlovákiában. Az én célom, a mi célunk, az volt, hogy ez ne így legyen. A folytatást, a parlamenti jelenlétet, akár egy széles szövetség révén is jónak láttam. Másoknak az is elég volt, ha mi nem folytatjuk. Egy történet vége egyben egy másik elejét is jelenti. Több út áll előttünk. Mindenkinek van min gondolkodnia.

Az MKÖ listáján induló személyiségek az alternatív eredményvárón is koccintottak.

Bugár Béla az ÚJ SZÓnak élőben:

Pellegrini gratulált Matovičnak a választási győzelemhez.

Bugár Béla élőben:

Michal Truban, a Progresszív Szlovákia elnöke továbbra is bizakodik a jó eredményben, egyelőre a szavazatok 61,3 százalékát dolgozták fel, a PS és Spolu koalíció jelenleg 5,81 százalékon áll. Ugyanakkor Michal Truban szerint a legnagyobb városokban és szavazókörökben még nem dolgozták fel az eredményeket.

Összességében elmondható, hogy Igor Matovič kimondottan békülékeny arcát mutatta, több ízben hangsúlyozta, hogy minden választócsoport irányában nyitott, a Smer szimpatizásainak sem szeretne csalódást okozni. A magyar választók kapcsán azt hangsúlyozta, nem tesz különbséget magyar, ruszin, roma vagy szlovák választó között.

Grendel Gábor parlamenti képviselő kérdésünkre azt mondta, most még minden képlékeny, a koalíciós tárgyalások minden jel szerint hétfőn kezdődnek. A legfontosabb üzenet viszont máris megfogalmazható: az OĽaNO legyőzte a Smert, ami szinte elképzelhetetlen volt akár az év elején is. Arra emlékeztetett, hogy az OĽaNO tavaly nyár végén még az 5 százalék határán mozgott, most pedig a HZDS és a Smer után a harmadik párt Szlovákia történetében, amelyik első helyen ért célba a választáson. (sz)

Hangulatjelentés a Magyar Közösségi Összefogás pozsonyi eredményvárójáról.

Igor Matovič felesége reméli, hogy bármennyi időt is vesz igénybe az ország vezetése, havonta egy hétvégét azért rá fog szánni a férje. A politikus 14 éves kislányát is fel akarta hívni a pódiumra, de nem találta. Megjegyezte, nem baj ha elcsavargott a sportcsarnokban, mert Boris Kollár egyelőre nincs itt...

Igor Matovič felhívta a pódiumra Milan Knažkót, Ján Budajt és a mečiari korszakban meggyilkolt Robert Remiáš édesanyját - mindhárman hitet tettek amellett, hogy végre valódi megtisztulás kezdődik a közéletben. Knažko arra figyelmeztetett, hogy 1989 és 1998 után is komoly kiábrándulás következett be, arra kérte a győztes ellenzéket, hogy mindent tegyenek meg ennek kivédése érdekében.

Kárpáty Ernő a kormánypártok eredményeinek tükrében azt mondta, kormány váltás lesz Szlovákiában. „Remélem a végleges számok is ezt az eredményt fogják tükrözni és Szlovákia végre elindulhat egy új, tisztességesebb fejlődés útján” - de hangsúlyozta, mindenképpen meg kell várni a választás végleges eredményét. Mindketten úgy vélik, hogy az eredmény annak is köszönhető, hogy a PS Spolu koalíció nyíltan kiállt a fasizmussal szemben. „Felnyitottuk az emberek szemét, hogy nem elég a problémát megnevezni. Mi több mint tíz tüntetésen vettünk részt, békésen tüntettünk, de nagyon eldurva dolgok hangzottak el, a sajtó annak csak a töredékét közölte. Számoltunk azzal, hogy Marian Kotleba pártjának támogatottsága zuhanni fog. Számunkra ez nem volt meglepetés” - mondta Forró Tibor. (ie)

Igor Matovič nem volt hajlandó kommentálni, hogy a többi jobboldali párt egyelőre mélyen az 5 százalék alatt áll. Szerinte a városok voksai majd felhozzák őket. Egyelőre csak azt szögezte le, hogy pártja igényt tartana a belügyminisztérium irányítására, mert pártja erőteljesen korrupcióellenes kampányt folytatott, és a belügy a megtisztuláshoz kulcsfontosságú. (shz)

A Za ľudí eredményváróján kissé lankadt a hangulat. Bár a feldolgozottság még az 50 százalékot sem érte el, Kiskáék egyelőre még nem ugrották meg az 5 százalékos parlamenti küszöböt. Andrej Kiska pártelnök kitérő válaszokat ad az újságírók kérdéseire, folyamatosan azt hangoztatja, hogy meg kell várni a végső eredményeket. (nar)

Bugár Béla nem hajlandó kommentálni az eredményeket. Ha 60 százalék környékén lesz a feldolgozottság majd nyilatkozik. (dem)

Annak ellenére, hogy az exit poll eredménynek nem sok jóval kecsegtetnek az MKÖ számára, a választási párt eredményváróján viszonylag kedélyes a hangulat, de ünneplésről messze nem beszélhetünk. A párt jelöltjei, szimpatizánsai és stábtagjai a gazdag étel és italkínálat körül jó hangulatban beszélgetnek. (czg)

Ha beigazolódik, hogy a Smer a választásokon csupán 15 százalék körüli eredményt ér el, Peter Pellegrini kormányfő, a Smer listavezetője felajánlja lemondását a pártban betöltött alelnöki posztjáról. Ezt maga Pellegrini jelentette be, az előzetes eredményekre hivatkozva. Pellegrini szerint azonban a várható rossz eredményekért az egész pártvezetésnek vállalnia kell a felelősséget. (mi)

Érsek Árpád listavezető csalódott, jobb eredményre számított. Szerinte a kormanyváltó eufória sok szavazot elvitt. (ssz)

Információink szerint a PS/Spolu eredményváróján Momentumos EP-kepviselők is jelen vannak.

Egyre depresszívebb a hangulat a Híd eredményváróján. Bár a párt képviselői megpróbálják pozitív hangnemben tölteni az estét, érződik a negatív hangulat. Az eddigi, részleges eredmények szerint Híd nem érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. (dem)

A Za ľudí eredményváróján az exit pollok közzététele óta felszabadult a hangulat. A meghívott vendégek kedélyesen társalognak, Andrej Kiska pártelnök gyakran megy az újságírók közé. Az egykori államfő egy órán belül újra sajtótájékoztatót tart.

Pellegrini élőben:

11,85 százalékos feldolgozottsági adatok

Ravasz szerint a gyenge előzetes eredmény részben annak tudható be, hogy Dél-Szlovákiában alacsony volt a részvétel. Hozzátette: meg akarja várni a hivatalos eredményeket. „Egyelőre úgy néz ki, hogy a magyar kisebbség parlamenti képviselet nélkül marad, és ez elég ijesztő” – mondta az alelnök, aki utalt rá, hogy a pártjának 2018-ban, Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után ki kellett volna lépnie a kormánykoalícióból. (tasr)

„Örülük, hogy a harmadik helyen vagyunk, örülök, hogy nagyvalószínűséggel a fasiszták sokkal gyengébben szerepelnek, mint ahogyan azt a korábbi felmérések előrejelezték” - reagált Martin Poliačik, a vásárcsarnokból. Szerinte egyértelműen Igor Matovič kezében van a felelősség azért, hogy milyen lesz Szlovákia következő kormánya. Poliačik szerint ideje restartolni Szlovákiát. (ie)

Többen elhagyták a Híd székházát, szomorkás a hangulat.

Veronika Remišová, a Za ľudí jelöltje nem kívánta kommentálni Igor Matovič és az OĽaNO exit pollokon elért sikeres eredményeit. Az újságírók kérdésre kitérő válaszokat adott, elmondása szerint örömmel fogadta, hogy a demokratikus ellenzéki pártok várhatóan jó eredményt érnek el. Remišová korábban az OĽaNO parlamenti képviselője volt, tavaly nyáron távozott a pártból, azóta pedig többször is kritizálta a párt működését. (nar)

Boris Kollár, a Sme rodina elnöke megköszönte a szavazóknak, hogy bejuttatták pártját a parlamentbe. A pártelnök szerint korai lenne arról beszélni, hogy része lesznek-e az új kormánynak, azt azonban hangsúlyozta, hogy nem adják magukat olcsón. Ha választhatnának tárcát, akkor szerinte a közlekedési minisztérium mellett döntenének. (mi)

Ravasz Ábel, a Híd alelnöke azt mondta, várjuk meg a tényleges eredményeket. "Ugyanakkor az exit poll eredmények nem fényesek. Reméljük, a végleges eredményünk jobb lesz. Továbbra is áll az ajánaltunk, hogy a választás után az MKP elnökével, Menyhárt Józseffel egyeztessünk a magyar képviselet jövőjéről."

Simon Zsolt, a Magyar Fórum (MF) vezetője 23:30 körül elhagyta az MKÖ eredményváróját. Vele tartott Gál Zsolt is, az MF alelnöke is.

Boris Kollár élőben

Kiska gratulált Matovičnak

Michal Truban elmondta azt is, hogy az ellenzéki pártok elnökeivel már telefonon beszéltek, még az exit poll eredmények előtt. „Kellemes, baráti beszélgetés volt” - de részleteket nem árult el.

Michal Truban, a Progresszív Szlovákia elnöke örül az ellenzéki pártok sikerének. Elmondása szerint valamennyien a kormányváltáson dolgoztak. Hozzátette, először indultak a választáson és óriási sikernek tartja, hogy máris a harmadik legerősebb pártnak számítanak. „Nem fogunk a pozíciók elosztásáról beszélni ma este, megvárjuk, hogyan fognak elmozdulni az előzetes felmérés számai” - mondta Truban azzal, hogy reméli, kétszámjegyű eredménnyel zárnak.

Igor Matovič, az OĽaNO elnöke szerint, ha a magyar pártok nem is jutnak be a parlamentbe, ők a szlovákiai magyarok képviseletét is felvállalják.

Kiska élőben:

Igor Matovič már az első beszédében kezd államférfiként beszélni. Memelékezett Kuciakékról, Kočnerről, és saját szavazóin kívül köszönetet mondott minden párt szavazójának egyaránt.

Richard Sulík, az SaS elnöke gratulált Igor Matovičnak, az OĽaNO elnökének pártja fölényes győzelméhez. Sulík szerint a választóknak elege lett a tolvajokból és a gazemberekből a politikában. Ha az exit poll eredmények valósnak bizonyulnak, szerinte az hatalmas eredmény Szlovákiának. Sulík szerint nagy öröm lesz számukra, ha részesei lehetnek a változásoknak. (mi)

Michal Truban, a Progresszív Szlovákia elnöke elmondta, hogy titkon kétszámjegyű eredményben reménykednek. „Ez az előzetes eredmény már nagyon közel van az elképzeléseinkhez, megvárjuk a végeredményt. Örülök annak is, hogy a fasisztákat sikerült megvernünk” - mondta Truban.

Hatalmas ováció fogadta az első exit poll eredményét a Za ľudí eredményváróján. Az ünneplő tömegben állt többek közt Juraj Šeliga is, a párt alelnöke. Andrej Kiska várhatóan pár percen belül áll ki az újságírók elé

A Hídban rendkívül nagy a csalódottság, az exit poll eredményeit látva.

Óriási üdvrivalgással fogadta a pozsonyi vásárcsarnokban összegyűlt tömeg az első exit poll eredményeket. Üdvrivalgás tört ki amikor a Híd és az SNS alacsony számai kerültek nyilvánosságra és akkor is, amikor kiderült, hogy a PS és a Spolu a harmadik helyen áll az előzetes eredmények alapján.

Itt a nevesített FOCUS EXIT POLL

Teljességgel megszakadt az internetes kapcsolat az OĽaNO által bérelt sportcsarnokban. A csarnok megtelt, hangosbeszélőn buzditják az egybegyűlteket.

A Progresszív Szlovákia és a Spolu eredményvárójának vendégserege a hatalmas kivetítő előtt várja az exit poll eredmények nyilvánosságra hozását. Szinte tapintható a feszültség és az izgalom a történelmi épületben. Még néhány perc és kiderül, hogy a két párt milyen eredményben bizakodhat. Mivel koalícióban indulnak legkevesebb 7 százalékos eredményt kell elérniük.

Feszült várakozás az MKÖ eredményvárón

Érsek Árpád listavezető várja az eredményeket

Videó az OLANO eredményváró kezdetéről

Életem legnehezebb harca volt - így jellemezte a választási kampányt Michal Truban, a Progresszív Szlovákia elnöke, aki Miroslav Beblavýval ezekben a percekben köszöni meg annak az 1500 önkéntesnek a választási kampányt, akik az ország valamennyi települését meglátogatták. Truban szerint mind a 150 képviselő-jelöltjük keményen dolgozott a kampány alatt. „Kizárólag nektek köszönhetjük, hogy most itt lehetünk” - ezt Miroslav Beblavý, a Spolu elnöke mondta.

"Elégedett vagyok, hiszen mi megtettünk mindent azért, hogy megugorjuk az 5%-os küszöböt. Várjuk meg a végleges eredményeket, mielőtt arról beszélnénk, mik lesznek az első lépések a választás után" - mondta lapunknak Simon. Hozzátette, 5% fölötti eredményt vár.

Rigó Konrád kulturális államtitkár is megérkezett a Híd eredményvárójára. (ssz)

A pozsonyi vásárcsarnok, szinte teljesen megtelt. A Progresszív Szlovákia és a Spolu pártok szinte minden csúcspolitikusa megérkezett az eredményváróra. Michal Truban, Martin Poliačik, Jozef Mihál, Zora Jaurová is kedélyesen beszélget a vendégekkel. Itt van Michal Šimečka, a koalíció EP-képviselője is. Rengeteg a fiatal az eredményvárón. Eddig kellemes zene szólt, illetve a kampány alatt készült fotókat vetítették le a hatalmas kivetítőn. A még nem nevesített exit poll eredmények láttán a meglepetés és az izgalom ült ki a tömeg arcára.

Az MKÖ eredményvárójára megérkezett Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke

Rendkívüli az érdeklődés az Egyszerű Emberek iránt, az újságírók között járva cseh, német, angol üti meg a fülünket. A mikrofonállványok eredején átgázolva jutunk hozzá a kávégéphez, komoly kézügyességet igényel, hogy ki ne lötyögjön az ébrentartó fekete. Ebben már van rutinunk, sikerült. (sz)

A Vágsellyei járásban a legtöbb választó arra panaszkodott, hogy kicsik a szavazóhelyiségek, kint kellett szoronganiuk, sorakozniuk a fűtetlen folyosókon, és kevés volt a paraván. Emiatt még hosszabb volt a várakozási idő, tájékoztatott Róbert Andráši a járási választási bizottság tagja. (szaz)

Egyre több ember gyűl össze a Hid székháza melletti pizzáriában. Mindenki az exit-poll felmérés eredményeit várja.

Bugár Béla jókedvűen beszélget a vendégekkel az eredményvárón.

A nagyszombati sportcsarnokban várják Matovičék az eredményt. A csarnokot most alakítják át, mert este itt még mérkőzés volt.

A Híd eredményvárójára megérkezett Bugár Béla elnök és Érsek Árpád listavezető is.

Róbert Andráši a vágsellyei járási választási bizottság tagja arról tájékoztatott, hogy Zsigárdon, Pereden és Deákiban a szavazásra jogosultak több, mint hatvan százaléka járult az urnákhoz. Negyeden harminc százalékos volt a késő esti órákban a választási részvétel. (szaz)

Kezdődik a buli a Hídban

Boris Kollár megérkezett a Sme Rodina eredményvárójára, első nyilatkozatát 23 óra után adja, az első részeredmények publikálása után.

Richard Sulík, az SaS elnöke elmondta, két hónapja még azt is sikernek tartották volna, ha bekerülnek a parlamentbe, szerinte azonban ma már ez nem kérdés. „Úgy gondolom, hogy bekerülünk a törvényhozásba. Az én személyes kívánságom, hogy 8 százalék feletti eredményt érjünk el” – mondta Sulík, hozzátéve, hogy az eredmények közzétételéig a székház bárjában fogadja a vendégeket. (mi)

Lassan benépesedik a pozsonyi vásárcsarnok, ahol a Progresszív Szlovákia és a Spolu pártok, illetve vendégeik várják a 2020-as parlamenti választás eredményeit. A vendégek között van például Daniel Milo szélsőségesség szakértő és itt van Jozef Michál parlamenti képviselőt is.

Richard Sulík, az SaS elnöke már megérkezett a liberális párt székházába.

Selmecbányán sincs hiány a választói igazolvánnyal szavazó kirándulókból, ellepték a városházán kialakított szavazóhelyiséget, előfordul, hogy egyszerre 25-en várakoznak, hogy leadhassák a voksukat.

Lassan érkeznek az újságírok az MKP székházába, az MKÖ eredményvárójára.

A koalícióban induló Progresszív Szlovákia és Spolu pártok eredményvárója a pozsonyi vásárcsarnokban van. Ezekben a pillanatokban engedik be az eredményváróra meghívott vendégeket.