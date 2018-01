Nem állítják meg az EuroCityket Galántán

Galánta/ Pozsony | Közel kétezer ember írta alá azt a petíciós ívet, amelyben azt követelik, hogy a Prága és Budapest között közlekedő EuroCity- (EC) járatok megálljanak a galántai állomáson. A petíciós bizottság tagjai tegnap leadták az aláírásokat a közlekedésügyi minisztériumban. Érsek Árpád (Híd) tárcavezető szerint ez az akció már a közelgő önkormányzati választásokat megelőző kampány része.

Az MKP galántai képviselői tavaly ősszel indították el az aláírásgyűjtést, amelyben a vasúti menetrend módosítását kérték. Biró László, a párt járási szervezetének elnöke, a petíciós bizottság tagja lapunknak elmondta, hogy tavaly ősztől összesen 1961 támogató aláírást gyűjtöttek össze, az utasok egy része elektronikusan csatlakozott a petícióhoz. „Pozitív volt a kezdeményezés fogadtatása, várjuk, hogy a minisztérium konzultációra hívjon bennünket. Remélem, hogy a jelenleg érvényes menetrend módosításánál, vagy a jövő évi összeállításánál meghallgatják és figyelembe veszik a közel kétezer ember véleményét” – nyilatkozta Biró László. Hozzátette, azért fejezték be az aláírásgyűjtést, hogy a minisztérium mihamarabb foglalkozhasson a kérvényükkel. „Nem akartunk kifutni az időből, hogy azért utasítsák el a kérvényt, mert már tervezik az új menetrendet” – folytatta Biró.

Hiányzó összeköttetés

Évek óta nincs közvetlen összeköttetés a mátyusföldi járási székhely és a szomszédos országok fővárosai között. A nemzetközi járatok áthaladnak, de nem állnak meg a galántai állomáson. Ha valaki Galántáról vonattal utazik Prágába, vagy Budapestre, az Pozsonyban, illetve Érsekújvárban szállhat fel a nemzetközi járatokra. Galántáról gyorsvonattal körülbelül fél óra alatt elérhető az EC-járatok megállóhelye.

A közlekedésügyi minisztérium kitart korábbi álláspontja mellett, amely szerint az EC-vonatoknak nincs keresnivalójuk Galántán, mivel ezek kizárólag a nagyvárosokat kötik össze. „A nemzetközi vonatok nagy távolságok leküzdésére vannak és nem szabad, hogy helyi érdekeket szolgáljanak ki” – írta Karolína Ducká, a minisztérium szóvivője.

Nem Galánta az egyetlen

A szóvivőtől megtudtuk, hogy Szlovákiában körülbelül ötven kilométerenként állnak meg a nemzetközi járatok, a 210 kilométer hosszú szlovákiai szakaszon négy megálló van. Párkány és Jókút (Kúty) határ menti megállóként, Érsekújvár gyűjtőállomásként, Pozsony pedig fontos forgalmi központként szerepel a menetrendben. Csehországban a 325 kilométer hosszú szakaszon öt városban, Magyarországon négy állomáson lehet fel- illetve leszállni a nemzetközi járatokra. Ducká szerint más járási székhely, például Szenc, vagy Malacka is hasonló kéréssel fordulhatna a minisztériumhoz.

Ján Farkaš, a közlekedésügyi tárca vasúti forgalomért felelős részlegének vezérigazgatója szerint körülbelül fél évvel ezelőtt hasonló követelés érkezett Budapestről. „A magyar partner saját felén akarta megnövelni a megállók számát. Ahogy a szlovák, úgy a cseh illetékesek is elutasították ezt a javaslatot, ugyanis a nemzetközi menetrendről született egyezség ilyesmit nem tartalmazott. Az egyeztetés eredménye az lett, hogy a magyar fél végül csökkentette a megállók számát, s jelentősen felgyorsította a közlekedést Budapestre” – mondta Farkaš. Emlékeztetett, hogy a szóban forgó EuroCity- (EC) járatok lényege, hogy az utasok a lehető legrövidebb idő alatt tudjanak megtenni aránylag nagy távokat, így a vonatok nem állhatnak meg mindenhol.

Kampány?

„Az önkormányzati választások évében megszaporodnak az értelmetlen, nyomásgyakorló aláírás-gyűjtések. Sajnálom, hogy az MKP kihasználja a lakosokat a félrevezető kampányára. Javaslom nekik, hogy tanulmányozzák át a grafikont és az EuroCity-vonatok jelentését” – reagált az aláírásgyűjtésre Érsek.

Biró László elmondta, ha a minisztérium nem lesz nyitott a kérés teljesítésére, akkor a Nagyszombat megyei önkormányzaton keresztül próbálják sikerre vinni az aláírásgyűjtést. „Májusban a megyék is megkapják és véleményezhetik a menetrend tervezetét. Ez egy újabb fórum, ahol támogatást szerezhetünk a menetrend módosításához” – zárta Biró László. A közlekedésügyi minisztérium szerint, ha Galántán új megállót iktatnak be, akkor az elv alapján Malackán, Vágsellyén és Szencen is fel lehetne szállni a nemzetközi vonatokra, erre azonban Európa más országaiban sincs példa.

Bartalos Éva, Demecs Péter