Ne hitelből menjünk nyaralni

Pozsony | Egyre többen vásárolnak részletre vagy hitelre nyaralást, ami pénzügyi szakértők szerint a lehető legrosszabb megoldás, könnyen a család eladósodásához vezethet. Sokkal olcsóbb, ha az év közben megspórolt pénzből mennek üdülni, alapos tervezéssel biztosítani lehet, hogy a pénztárcánk a lehető legkevésbé érezze meg a nyári kirándulást.

A befektetésekhez hasonlóan a nyári üdülést is tanácsos időben megtervezni. Az, hogy elmehetünk-e kirándulni, függ a család időszerű anyagi helyzetétől, a rövid távú tartalékok nagyságától, az elvárásainktól, igényeinktől. „Ha nincs elég pénzünk, nem kell mindenáron nyaralni, mert így felélhetjük az összes megtakarításunkat, és ha minden centre oda kell figyelnünk, mindent át kell számolnunk, a végén nem is élvezzük majd az üdülést” – magyarázta Zdenka Ullmann, a Partners Group SK társaság pénzügyi szakértője.

Jobb a takarékszámla

A legtöbb háztartásban, főleg a többgyerekes családoknak szinte minden centet be kell osztaniuk, ezért ha szeretnének nyaralni, ajánlott a rendszeres takarékoskodás. A spórolás hosszát a tervezett utazás árának és a pénzügyi lehetőségek függvényében kell meghatározni. „A pénzügyi tartalékot ne a folyószámlán tartsuk, sokkal jobb egy bankkártya nélküli tartalékszámla, hogy ne legyen olyan könnyű hozzáférni a megtakarításhoz” – mondta Zdenka Ullman.

Kölcsönt inkább ne

Szlovákiában is terjed az a trend, hogy a kirándulást részletre vásárolják meg vagy e célból kölcsönt vesznek fel. Ullman ezt nem tartja jó megoldásnak. Hasonló véleményen van Maroš Ovčarik, a Finančný kompas független pénzügyi tanácsadó portál igazgatója. „Azt kell tudatosítani, hogy minden kölcsönnel, amelyből valamilyen fogyasztást finanszírozunk – beleértve a kirándulást is –, nemcsak az élmény, jelen esetben a kirándulás árát kell kifizetnünk, hanem a kamatokat és a bank egyéb költségeit is. Vagyis például az 1000 eurós külföldi út így végső soron akár 1150 euróba is kerülhet” – magyarázta érdeklődésünkre Ovčarik. Ő a részletre való vásárlást sem javasolja. „A legdrágább kölcsönök rendszerint azok, melyek első ránézésre a legegyszerűbbnek tűnnek. Ezek közé tartozik a részletre való vásárlás is közvetlenül az utazási irodától. Ha már úgy döntünk, hogy így akarjuk finanszírozni a kirándulásunkat, mindenképpen megéri megszólítani a saját bankunkat, s tanácsos még 2-3 másik banktól is ajánlatot kérni, s ezek összehasonlítása után a legelőnyösebbet kell választani” – tette hozzá a szakértő.

Járulékos költségek

A kiadások nem csak az utazási irodának fizetendő árat vagy a szállodai költségeket jelentik. Tanácsos előre összeírni és kiszámolni, pontosan mire lesz szükségünk – beleértve az autópályamatricát, az útdíjat vagy a vámot, az üzemanyag árát, a reptéri költségeket stb. Gondoljuk végig, hogy a kiránduláson naponta mennyit szándékozunk költeni – például mibe kerül az étkezés, az autókölcsönzés, a belépőjegyek, az ajándéktárgyak, a fakultatív kirándulások stb. Nem szabad elfeledkezni az utasbiztosításról és arról sem, hogy ha az utolsó pillanatban új úti okmányt kell intézni, az is pénzbe kerül. Szükség lesz tartalékra is az esetleges előre nem látható költségekre – egészségügyi problémákra, bírságokra stb.

All inclusive

Az úticél kiválasztása előtt el kell dönteni, hogy csak pihenni szeretnénk-e, vagy fel is akarjuk fedezni, meg akarjuk ismerni az országot. Ha az ár elsődleges szempont, mérlegelni kell, hogy zavar-e bennünket a szállás és a szolgáltatások alacsonyabb színvonala. „Mindig több ajánlatot kell összehasonlítani, nem kell a last minute utakra várni, az lehet marketingfogás is” – véli Zdenka Ullman. Repülőjegyet is lehet jutányos áron vásárolni, ezért néha megéri külön biztosítani a szállást és az odajutást, akár utazási iroda nélkül is. A „kezdő” kirándulóknak és a kisgyerekes családoknak ideális megoldás lehet az all inclusive kirándulás – itt csak minimális egyéb költséggel kell számolni. A tapasztaltabb utazók számára, akik képesek jól beosztani az anyagiakat, vonzó lehet a félpanziós szálloda – mellette egész nap kirándulhatnak, és helyi különlegességeket is megkóstolhatnak. Azok a vendéglők, ahol a helyiek étkeznek, általában olcsóbbak, mint a turisták által látogatott helyek. (sza)